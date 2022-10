Dedryck Boyata: uitgefloten tijdens de match, toegezongen na de match

Dedryck Boyata zorgde er bijna eigenhandig voor dat Club Brugge de wedstrijd nog uit handen gaf tegen Oostende. Eerste bood hij de 2-1 aan op een presenteerblaadje door een slechte pass en daarna maakte hij een penaltyfout.

Toen hij na de 2-2 aan de bal kwam werd de Rode Duivel door een deel van de Brugse aanhang uitgefloten. "Het verraste me wel dat Boyata werd uitgefloten door het publiek", nam Club-coach Hoefkens het op voor zijn verdediger.

"Ik ben zeer tevreden over hoe Dedryck zich in de groep begeeft en hoe hij zijn ervaring deelt. Hij heeft ook teruggeknokt na zijn blessure. Het is allemaal niet zo gemakkelijk natuurlijk."

Boyata kreeg na de match wel de steun van de Brugse fans. Hij mocht samen met Casper Nielsen de harde kern toezingen. "Na de wedstrijd was het ook mooi om te zien hoe de Club-fans hem meteen opnieuw steunden, dat is typisch Club Brugge", had ook Hoefkens dat gezien.