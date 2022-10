Straf voor Fernando Alonso ingetrokken, de Spanjaard eindigt toch als 7e in de VS

Aan de basis ligt het incident tussen Lance Stroll en Fernando Alonso. Haas, overigens niet de renstal van Stroll, diende na de race een klacht in, omdat Alonso in een onveilige auto gereden zou hebben, omdat hij na de crash geen zijspiegel meer had.

Het leverde Alonso een tijdstraf van 30 seconden op, waardoor hij van de 7e plaats naar de 15e plaats terugviel en dus geen punten scoorde.

Alpine ging in beroep tegen deze straf, omdat de klacht van Haas te laat was ingediend en omdat de marshals niet met de vereiste zwart-oranje vlag hadden gezwaaid tijdens de race.

Die argumenten kon de FIA wel overtuigen en daarom werd de straf geannuleerd. Fernando Alonso krijgt dus toch de 6 WK-punten voor zijn 7e plaats erbij, waardoor hij in de stand op 71 punten komt. Bij de constructeurs neemt Alpine wat meer afstand van nummer 5 McLaren.