Sterke Dimitri Van den Bergh klopt Gurney op weg naar 1/8e finale op EK darts

clock 19:49 19 uur 49. Sterke Van den Bergh naar 1/8e finale. Met Daryl Gurney trof Van den Bergh in de openingsronde een woelwater. De Noord-Ier schoot enkele jaren geleden met twee majorzeges naar de top van de dartswereld, maar gleed daarna door wisselvalligheid wat af. Van den Bergh had zich de laatste twee jaar niet kunnen plaatsen voor het EK en had dus ook geen rankingpunten te verdedigen. Die weinige druk leidde tot een vlotte winst in het openingsleg. Gurney riposteerde door ook vlot zijn eerste leg te nemen, de toon leek gezet. Maar daarna verzandde het niveau. Missers langs beide kanten - vooral Gurney sloeg aan het knoeien - deden de gemiddeldes dalen, Van den Bergh kon met veel moeite wel zijn worp behouden. Tot 3-2 bleven beide heren "on throw", maar dan pakte Van den Bergh uit met een geweldige elfdarter om door de worp van Gurney te gaan. "Dancing Dimi" was plots helemaal los en walste met hoge scores over "Superchin". Bij 5-2 ging Van den Bergh opnieuw door Gurneys worp, het pleit was beslecht. Met een gemiddelde van 101 en een percentage van 42 op zijn dubbels kan Van den Bergh met vertrouwen richting 1/8e finale gaan. Daar treft hij morgen Ross Smith (PDC 28), die verrassend Joe Cullen uitschakelde.

clock 19:48 19 uur 48.

clock 16:20 16 uur 20. Aartsmoeilijke loting voor Van den Bergh. Omdat het EK niet op basis van de wereldranking de tabel indeelt, zijn er vaak al zware affiches vroeg in het toernooi. Luke Humphries, die dit seizoen vier European Tour-toernooien won, is het eerste reekshoofd. Van den Bergh, het nummer 13 van de wereld, is als elfde geplaatst en treft in de eerste ronde Daryl Gurney, het nummer 24 van de wereld. Als Dancing Dimi die horde kan nemen, wacht in de 1/8ste finales wellicht een treffen met Joe Cullen (PDC 14), in de kwartfinales volgt er normaal gesproken een confrontatie met Peter Wright of Gerwyn Price, de nummers 1 en 2 van de wereld.

clock 16:15 Titelverdediger Rob Cross sneuvelde gisteren al meteen op de openingsdag. . 16 uur 15. Titelverdediger Rob Cross sneuvelde gisteren al meteen op de openingsdag.