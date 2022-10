Romain Bardet: "De eerste week van de Tour wordt de zwaarste ooit in een grote ronde"

Als de Fransen nog dagdromen van het geel, dan komen ze toch weer bij Romain Bardet, David Gaudu en zelfs Julian Alaphilippe terecht.

Het zijn - zeker de eerste twee - steengoeie klimmers en vooral renners die een broertje dood hebben aan het werk tegen de klok.

Bij Bardet en Gaudu verscheen er gisteren dan ook een glimlach op hun gezicht na de voorstelling van het parcours in Parijs.

De Grand Départ in het Baskenland, de snelle switch naar de Pyreneeën en de Puy de Dôme op dag 9: Bardet was helemaal in zijn nopjes.

"Dit parcours enthousiasmeert", vertelde de 31-jarige DSM-kopman bij L'Equipe. "Ik ben echt verrast door hoe ASO de platgetreden paden heeft verlaten."

"Deze route is ongezien. Er is slechts 1 tijdrit, de eerste dagen zijn een uitdaging en dan heb je al meteen veel klimwerk."

"Het wordt de zwaarste eerste week ooit in een grote ronde. De hiërarchie zal na de 9e rit met de Puy de Dôme al duidelijk zijn."