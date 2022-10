EK darts: Dimitri Van den Bergh opent vanavond tegen Daryl Gurney

clock 16:20

16 uur 20. Aartsmoeilijke loting voor Van den Bergh. Omdat het EK niet op basis van de wereldranking de tabel indeelt, zijn er vaak al zware affiches vroeg in het toernooi. Luke Humphries, die dit seizoen vier European Tour-toernooien won, is het eerste reekshoofd. Van den Bergh, het nummer 13 van de wereld, is als elfde geplaatst en treft in de eerste ronde Daryl Gurney, het nummer 24 van de wereld. Als Dancing Dimi die horde kan nemen, wacht in de 1/8ste finales wellicht een treffen met Joe Cullen (PDC 14), in de kwartfinales volgt er normaal gesproken een confrontatie met Peter Wright of Gerwyn Price, de nummers 1 en 2 van de wereld. .