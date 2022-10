Ben jij een voetbaltalent? Schrijf je in voor MNM Straathelden en toon heel Vlaanderen jouw skills

In de aanloop naar het WK organiseert MNM een heus straatvoetbaltornooi voor jongeren: MNM Straathelden.

Op drie verschillende overdekte locaties in Vlaanderen vindt een voorronde plaats waarin drie verschillende categorieën (U12, U14 en U16) vier tegen vier een competitie spelen. Per categorie kwalificeren de beste teams uit de voorrondes zich om het tegen elkaar op nemen tijdens de finale.

De voorrondes vinden plaats op vrijdag 11 november in Ronse, zondag 13 november in Beringen en zondag 20 november in Vilvoorde.

De 4 beste teams per categorie zullen in de finale strijden om de titel MNM Straathelden 2022.

Schrijf jouw team of vriendengroep nu in voor één van de voorrondes. Ga de strijd aan en stoot door naar de grote finale.