Mechelen kan in eerste wedstrijd EuroLeague niet stunten tegen titelverdediger

clock 23:35

23 uur 35. Mechelen kan in eerste duel niet stunten tegen titelverdediger. Kangoeroes Mechelen heeft zijn eerste opdracht in de EuroLeague basketbal voor vrouwen verloren. De Belgische kampioen verloor voor eigen publiek in Willebroek tegen de Hongaarse titelverdediger Sopron met 62-91. Mechelen begon verrassend sterk en leidde na het eerste kwart met 23-22. Sopron sloeg genadeloos terug in het tweede kwart (9-22) en ging met 32-44 rusten. In het derde kwart gingen de Hongaren door op dat elan (7-26). Na een evenwichtig slotkwart (23-21) stond er 62-91 op het scorebord. Morgan Bertsch scoorde vijftien punten voor de Kangoeroes. Bij Sopron was de Amerikaanse Brittney Sykes de uitblinker met 24 punten. .