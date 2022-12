Geen confrontatie met Jonquel Jones, maar Mechelen toch onderuit

clock 22:33 22 uur 33. Nederlaag voor Kangoeroes tegen Mersin (zonder Jonquel Jones). Kangoeroes Mechelen heeft zijn 7e groepswedstrijd in de EuroLeague niet kunnen winnen. Het werd thuis 69-84 tegen de Turkse ploeg Mersin. De thuisploeg had misschien een sprankeltje hoop omdat de sterspeelster bij de Turken, Jonquel Jones, niet kon starten. Toch was het bij de rust al 34-44 voor de bezoekers. Die kloof kreeg Mechelen niet meer gedicht. Voor Mechelen was het al de zesde nederlaag. Met 8 punten blijft het team van Arvid Diels achtste en laatste in groep B. De top vier stoot door naar de kwartfinales, de nummers vijf en zes verhuizen naar de EuroCup. . Nederlaag voor Kangoeroes tegen Mersin (zonder Jonquel Jones) Kangoeroes Mechelen heeft zijn 7e groepswedstrijd in de EuroLeague niet kunnen winnen. Het werd thuis 69-84 tegen de Turkse ploeg Mersin.

De thuisploeg had misschien een sprankeltje hoop omdat de sterspeelster bij de Turken, Jonquel Jones, niet kon starten. Toch was het bij de rust al 34-44 voor de bezoekers. Die kloof kreeg Mechelen niet meer gedicht.

Voor Mechelen was het al de zesde nederlaag. Met 8 punten blijft het team van Arvid Diels achtste en laatste in groep B. De top vier stoot door naar de kwartfinales, de nummers vijf en zes verhuizen naar de EuroCup.

clock 22:33 22 uur 33. Mechelen plooit pas in slot voor Landes. Mechelen heeft net naast een tweede overwinning in de EuroLeague gegrepen. In een nagelbijter gaven Mechelen en het Franse Landes elkaar geen duimbreed toe. Halfweg stond 37-37 op het scorebord.



Ook in de slotfase was er amper een verschil tussen beide ploegen. Tot 71-71 bleef het razend spannend, maar dan scoorde Landes 5 punten op een rij om het af te maken met 71-76.



Voor Landes werd het de eerste overwinning in de EuroLeague, Mechelen leed zijn vierde nederlaag en verzeilt naast Landes op de laatste plek.



Quarters: 22-15, 15-22, 16-19, 18-20

Rust: 37-37

clock 22:29 22 uur 29. Spaanse kampioen snelt weg in derde kwart. De Belgische kampioen heeft het hoofd moeten buigen tegen de Spaanse evenknie: Perfumerias Avenida, kortweg Salamanca, heeft de 4e groepswedstrijd met 79-72 gewonnen. Een zeer jong Mechelen - 22 jaar gemiddeld - kon rekenen op een sterke Lisa Berkani in het eerste kwart en op onder meer Ziomara Morrison en Morgan Bertsch om het verschil halfweg tot het minimum te beperken: 39-38. Maar in het derde kwart werden de Belgen gedomineerd door de agressieve Spaanse vrouwen. Er kwam nog wel een reactie in het slot, maar de kloof was te groot geworden.



Quarters: 17-17, 22-21, 24-13, 16-21.

Rust: 39-38

Topschutters: Berkani 19 punten, Bertsch 19 punten, Morrison 15 punten, Résimont 12 punten.

clock 22:32 22 uur 32. Kangoeroes kloppen Spaanse topper. Mechelen heeft zijn 1e overwinning te pakken in de EuroLeague. De Belgische kampioen boekte een knappe 77-67-overwinning tegen Girona, de huidige nummer 4 in de sterke Spaanse competitie.



Girona had zijn eerste 2 groepsmatchen gewonnen, maar moest in Willebroek het hoofd buigen voor een uitstekend Mechelen.



Belgian Cat Laure Resimont was samen met Morgan Bertsch topschutter met 17 punten. Ook Lisa Berkani (15) en Ziomara Morrison (14) eindigden in de dubbele cijfers.

clock 20:06 20 uur 06. Mechelen verliest in slotseconde. Na de nederlaag tegen titelverdediger Sopron moest Mechelen opnieuw tegen een Hongaars team aan de bak: Miskolc.



Mechelen begon uitstekend en leidde met 35-51 aan de rust. Maar na een slechte beurt in het 3e kwart, kwamen de Hongaren terug tot 56-60.



3 seconden voor het einde dacht Mechelen dat de zege binnen was (77-78), maar de Puerto Ricaanse Arella Guirantes sloeg in de slotseconde toe. Eindstand: 79-78.



Mechelen telt zo 2 nederlagen na 2 speeldagen. Volgende week donderdag maakt het Belgische team thuis tegen Girona jacht op een 1e zege in deze EuroLeague.

clock 23:35 23 uur 35. Mechelen kan in eerste duel niet stunten tegen titelverdediger. Kangoeroes Mechelen heeft zijn eerste opdracht in de EuroLeague basketbal voor vrouwen verloren. De Belgische kampioen verloor voor eigen publiek in Willebroek tegen de Hongaarse titelverdediger Sopron met 62-91.



Mechelen begon verrassend sterk en leidde na het eerste kwart met 23-22. Sopron sloeg genadeloos terug in het tweede kwart (9-22) en ging met 32-44 rusten. In het derde kwart gingen de Hongaren door op dat elan (7-26). Na een evenwichtig slotkwart (23-21) stond er 62-91 op het scorebord.



Morgan Bertsch scoorde vijftien punten voor de Kangoeroes. Bij Sopron was de Amerikaanse Brittney Sykes de uitblinker met 24 punten.