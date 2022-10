De situatie van Union, Anderlecht en KAA Gent: hoe kan Europees lot straks beslist zijn?

Union: straks groepwinnaar?

Kan Union wat Club gisteren niet lukte? De vicekampioen mag groepswinst vieren, als het straks wint van Malmö. Of als de wedstrijd, net als Union Berlijn-Braga, op een gelijkspel eindigt.

Als Union niet verliest - of Berlijn-Braga geen draw is - stoot onze vertegenwoordiger sowieso door in Europa.

Mocht Union tweede eindigen, wacht sinds dit seizoen een extra ronde. De tweedes van de 8 Europa League-groepen spelen in februari play-offs tegen de 8 derdes van de Champions League. De Europa League-teams zijn reekshoofd. De winnaars van die duels mogen naar de 1/8e finales van de Europa League.