"Meest nutteloze truc aller tijden": United-aankoop Antony krijgt kritiek voor dubbele pirouette

Leuk toch, om zo'n saaie wedstrijd wat op te vrolijken? In Engeland dachten ze daar duidelijk anders over. Antony kreeg - ondanks zijn voorgeschiedenis met de dribbel - bakken kritiek over zich heen.

"Dit wil ik nooit meer zien", sneerde ex-prof Leroy Rosenior bij Sky Sports. "Hij is compleet alleen en doet twee pirouettes. Het stond 0-0! Dit is de meest nutteloze truc die ik ooit heb gezien."

Ook Paul Scholes - vroeger niet de man van veel fantasietjes - had er toch wat moeite mee. "Dit is gewoon ridicuul. Het is showboaten. Hij speelt niemand uit, het is niet vermakelijk, en hij speelt de bal weg."

Trainer Erik ten Hag: "Zo lang het maar functioneel is"

Opvallend genoeg moest Antony bleef Antony tijdens de rust in de kleedkamer. Het gevolg van dat ene momentje?

Trainer Erik ten Hag ontkende dat, maar moest wel zijn mening geven over de molentjes van zijn speler. "Ik heb daar geen problemen mee, zo lang het functioneel is", aldus de Nederlander.

"Maar ook van Antony eis ik meer. Meer loopacties in de diepte, vaker in het strafshopgebied zijn en vooral dribbels met tempo. We eisen meer dominantie in zijn spel."

"Als er dan af en toe zo’n truc tussen zit, is dat leuk, zo lang het maar functioneel is. Als je de bal niet verliest is het oké. Maar als het trucen om het trucen is, dan zal ik hem corrigeren."