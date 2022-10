Robin Veldman, Anderlecht-coach ad interim: "Ik voel geen druk, wel veel vertrouwen"

De Nederlander wil vooral weer plezier in de groep brengen. "Met voetbal willen we weer een glimlach op het gezicht van de spelers zien. En met die glimlach kunnen we groeien. We zijn er al 48 uur non-stop mee bezig om ervoor te zorgen dat we morgen goed voorbereid zijn."

"Ik hoop dat we wel verrassend kunnen zijn voor de tegenstander, dat we iets kunnen laten zien wat zij niet hebben kunnen analyseren. Ik heb wel andere focuspunten en enkele details waarmee ik anders wil omgaan. Daar gaan jullie wel veranderingen in zien", vertelde een opvallend ontspannen Robin Veldman.

Veel tijd om de match tegen FCSB voor te bereiden na het ontslag van Felice Mazzu, is er niet. Toch denkt Robin Veldman dat we donderdagavond al nieuwe accenten kunnen zijn bij Anderlecht.

Met voetbal willen we weer een glimlach op het gezicht van de spelers zien. En met die glimlach kunnen we groeien.

Onder Mazzu was er veel te doen om het systeem met 3 centrale verdedigers. Wordt dat anders onder Veldman? "Onder Kompany zakte Cullen ook soms laag in", nuanceert de Nederlander de kritiek.

"Wij willen vanuit onze formatie onze spelers in hun kwaliteiten krijgen en zorgen voor goeie connecties. Als we daarin slagen, kunnen we ook tot resultaten komen. We willen gewoontes die we hebben, overbrengen op de spelers. Daar steken we heel veel tijd in."

"Of ik druk voel? Dat nog niet. Ik voel vooral veel vertrouwen. Het voordeel van het tijdelijke karakter is dat het ons ook de tijd geeft om te kijken hoe dit samenvalt en of mijn manier van werken goed valt bij de selectie, waardoor en resultaten en enthousiasme komen."