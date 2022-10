Karel Geraerts leeft mee met Felice Mazzu en weet: "Wij zijn de nummer 1 in Brussel"

"Ja, we kunnen dan een ronde overslaan. Dat moet iedereen beseffen zonder extra druk. We spelen om te winnen. Als je het me nu vraagt, dan teken ik niet voor een punt."

"Ik blijf op mijn hoede. We staan er heel goed voor, maar een plaats bij de eerste 2 is de volgende stap."

Union weet dat het volgend jaar ook na het WK nog in Europa speelt, maar wordt dat in de Europa League of de Conference League? Dat bepaalt de eindstand in de poule.

"Ontslag Felice Mazzu? Ik was triest"

Union krijgt door de zeges nog meer aandacht in Europa. "Dan krijgen we vragen over hoe dit in godsnaam mogelijk is. Dat maakt ons gelukkig."

Het contrast met stadsgenoot Anderlecht is groot. Daar werd Felice Mazzu, de vorige T1 van Union, maandag ontslagen.

"Of er een zucht van opluchting was dat ik niet mee ben overgestapt naar RSCA? Eerlijk gezegd niet, want ik heb die keuze maanden geleden gemaakt en dat hoofdstuk was toen al afgesloten."

"Ik was triest, want we hebben een goeie band. Ja, ik heb hem gehoord. We weten dat het deel uitmaakt van deze sport, maar dit is niet leuk."

"Je krijgt mokerslagen, maar je weet ook dat de zon opkomt. En dat wij nu de nummer één in Brussel zijn? Absoluut."