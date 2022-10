Devin Booker dirigeert Phoenix Suns naar winst in topper tegen Golden State

Met Phoenix en Golden State stonden twee titelpretendenten in het Westen tegenover elkaar. Net als in zijn vorige 3 wedstrijden had Golden State het defensief niet op orde, de voorbije jaren nochtans een van de grote sterktes van de Warriors.

In het 3e quarter, ontsierd door heel wat technische fouten en de uitsluiting van Klay Thompson, plaatsten de Suns een 22-9-tussenspurt die de Warriors niet meer te boven kwamen. Phoenix won uiteindelijk nog met ruim verschil: 134-105.

Bij de thuisploeg was Devin Booker de topschutter met 34 punten. Stephen Curry was de topscorer van de bezoekers met 21 punten. De Warriors hebben nu 2 van hun eerste 4 wedstrijden verloren. Afgelopen weekend ging de kampioen ook al onderuit tegen Denver.