LIVESTREAM: Ontdek nu het parcours van de Tour (m/v) in 2023

clock 12:14 12 uur 14. Over naar de mannen. De vrouwen kunnen hun plannetjes al smeden, de mannen weten zo meteen wat hen te wachten staat. . Over naar de mannen De vrouwen kunnen hun plannetjes al smeden, de mannen weten zo meteen wat hen te wachten staat.

clock 12:12 12 uur 12. Pau is het eindpunt van de Tour voor vrouwen. Ze rijden er een tijdrit van 22 kilometer. Marianne Vos won er enkele jaren geleden La Course, Julian Alaphilippe was er de primus in een gelijkaardige tijdrit. . Pau is het eindpunt van de Tour voor vrouwen. Ze rijden er een tijdrit van 22 kilometer. Marianne Vos won er enkele jaren geleden La Course, Julian Alaphilippe was er de primus in een gelijkaardige tijdrit.

clock 12:10 12 uur 10. 29 juli wordt nu al een hoogdag voor het vrouwenpeloton met de beklimmingen van de Aspin en de Tourmalet. Daar gaan ze richting Bagnères-de-Bigorre boven de grens van de 2.000 meter. . 29 juli wordt nu al een hoogdag voor het vrouwenpeloton met de beklimmingen van de Aspin en de Tourmalet. Daar gaan ze richting Bagnères-de-Bigorre boven de grens van de 2.000 meter.

clock 12:04 12 uur 04. Tour de France Femmes. Op dag 1 ligt er in volle finale een helling, de tweede etappe bevat een handvol bergjes en 2.500 hoogtemeters. Rit 3 kan uitdraaien op een sprint, rit 4 is een heuvelmarathon van 177 kilometer. Na nog enkele sprinterskansen trekken we de Pyreneeën in richting de Tourmalet op een hoogte van 2.110 meter. De afsluiter is een lastige tijdrit in Pau van 22 kilometer. . Tour de France Femmes Op dag 1 ligt er in volle finale een helling, de tweede etappe bevat een handvol bergjes en 2.500 hoogtemeters. Rit 3 kan uitdraaien op een sprint, rit 4 is een heuvelmarathon van 177 kilometer. Na nog enkele sprinterskansen trekken we de Pyreneeën in richting de Tourmalet op een hoogte van 2.110 meter. De afsluiter is een lastige tijdrit in Pau van 22 kilometer.

clock 11:59 11 uur 59.

clock 11:57 11 uur 57. Slotweekend. Deze zomer was er nog wat kritiek, maar de vrouwen krijgen waar ze om vragen: zaterdag is er een aankomst op de Tourmalet in de Pyreneeën, de slotdag herbergt een tijdrit in Pau. . Slotweekend Deze zomer was er nog wat kritiek, maar de vrouwen krijgen waar ze om vragen: zaterdag is er een aankomst op de Tourmalet in de Pyreneeën, de slotdag herbergt een tijdrit in Pau.

clock 11:56 11 uur 56. Daar gaan we met de route voor de vrouwen: geen Grand Départ in Parijs, wel een start in Clermont-Ferrand. We tellen 4 overwegend vlakke ritten, wat dus als goed nieuws beschouwd kan worden voor Lotte Kopecky. Er zijn ook 2 dagen met een uitgesproken heuvelachtig karakter. . Daar gaan we met de route voor de vrouwen: geen Grand Départ in Parijs, wel een start in Clermont-Ferrand. We tellen 4 overwegend vlakke ritten, wat dus als goed nieuws beschouwd kan worden voor Lotte Kopecky. Er zijn ook 2 dagen met een uitgesproken heuvelachtig karakter.

clock 11:53 11 uur 53. Christian Prudhomme en Marion Rousse verschijnen op het podium voor hun babbel. Het tromgeroffel kan dus stilaan stoppen. . Christian Prudhomme en Marion Rousse verschijnen op het podium voor hun babbel. Het tromgeroffel kan dus stilaan stoppen.

clock 11:47 11 uur 47. Op een donderdagmiddag moet je al eens wat meer geduld uitoefenen. Na een terugblik op de eerste Tour de France Femmes zal Marion Rousse haar zegje kunnen doen. . Op een donderdagmiddag moet je al eens wat meer geduld uitoefenen. Na een terugblik op de eerste Tour de France Femmes zal Marion Rousse haar zegje kunnen doen.

clock 11:46 Een blinkende Tadej Pogacar en Annemiek van Vleuten. . 11 uur 46. Een blinkende Tadej Pogacar en Annemiek van Vleuten.

clock 11:39 11 uur 39. Tadej Pogacar - met bretellen - en Annemiek van Vleuten sluiten de rij. Zij zijn de kopstukken in Parijs. Zo meteen wordt Marion Rousse op het podium geroepen. Zij is de koersdirecteur van de Tour de France Femmes. . Tadej Pogacar - met bretellen - en Annemiek van Vleuten sluiten de rij. Zij zijn de kopstukken in Parijs. Zo meteen wordt Marion Rousse op het podium geroepen. Zij is de koersdirecteur van de Tour de France Femmes.

clock 11:35 11 uur 35. Ook enkele landgenoten tekenen present: we spotten Greg Van Avermaet, Stan Dewulf, Shari Bossuyt en Kévin Van Melsen. Wout van Aert, Lotte Kopecky en Remco Evenepoel zijn niet naar Parijs gereden. . Ook enkele landgenoten tekenen present: we spotten Greg Van Avermaet, Stan Dewulf, Shari Bossuyt en Kévin Van Melsen. Wout van Aert, Lotte Kopecky en Remco Evenepoel zijn niet naar Parijs gereden.

clock 11:34 11 uur 34. De aanwezige renners en rensters worden al eens op het podium geroepen met uiteraard extra aandacht voor de Fransen. . De aanwezige renners en rensters worden al eens op het podium geroepen met uiteraard extra aandacht voor de Fransen.

clock 11:30 11 uur 30. On y va! Met een terugblik op de geweldige edities van afgelopen zomer wordt de onthulling gelanceerd. Veel kijkplezier! . On y va! Met een terugblik op de geweldige edities van afgelopen zomer wordt de onthulling gelanceerd. Veel kijkplezier!

clock 11:17 11 uur 17. Over een klein kwartiertje beginnen ze er in Parijs aan. Annemiek van Vleuten, winnares deze zomer, maakt haar opwachting in de zaal. Ook onder meer Tadej Pogacar, Tom Pidcock en Mark Cavendish komen er de sfeer opsnuiven. . Over een klein kwartiertje beginnen ze er in Parijs aan. Annemiek van Vleuten, winnares deze zomer, maakt haar opwachting in de zaal. Ook onder meer Tadej Pogacar, Tom Pidcock en Mark Cavendish komen er de sfeer opsnuiven.

clock 10:26 10 uur 26.

clock 10:23 10 uur 23. Over ruim een uur gaat de presentatie van de Tour van start. Eerst zal de route van de vrouwen uitgekleed worden, dan gaat de aandacht naar de mannen. Zoek straks overigens niet naar Jonas Vingegaard. De laureaat van deze zomer rijdt binnenkort het ASO-criterium in Singapore en kon niet aanwezig zijn in Parijs. . Over ruim een uur gaat de presentatie van de Tour van start. Eerst zal de route van de vrouwen uitgekleed worden, dan gaat de aandacht naar de mannen. Zoek straks overigens niet naar Jonas Vingegaard. De laureaat van deze zomer rijdt binnenkort het ASO-criterium in Singapore en kon niet aanwezig zijn in Parijs.

clock 10:23 10 uur 23.

clock 27-10-2022 27-10-2022.