Kurt Van de Wouwer: "Terug naar de WorldTour, dat moet voor iedereen hier de ambitie zijn"

"Misschien komen er nog één of twee renners bij", zegt de Kempenaar. "Dat is inderdaad geen ideale situatie. Maar als je ziet hoeveel talenten we hebben, klaag ik niet, hoor."

Van de Wouwer werd na de Vuelta gepolst voor deze job. Bijna 95% van de renners is vastgelegd voor volgend seizoen zonder dat Van de Wouwer inspraak had in de transfer. Een cadeau kun je dat niet noemen.

"Het is de bedoeling om de eindbeslissing te hebben bij de sportieve zaken, samen met de ploegleiders. De sportieve eindverantwoordelijkheid zal in mijn handen liggen, samen met de andere ploegleiders. Selecties voor wedstrijden namen we al in overleg."

"Ik mag zeggen dat het belofteteam toch een succesverhaal is geweest", zegt Van de Wouwer. "In die zin is het niet onlogisch dat de Nationale Loterij bij mij uitkwam."

Kurt Van De Wouwer liet de voorbije jaren als verantwoordelijke van de opleidingsploeg heel wat jongeren doorstromen naar de hoofdmacht van Lotto-Soudal. Denken we maar aan de betreurde Bjorg Lambrecht, Florian Vermeersch en Arnaud De Lie. Nu krijgt hij zelf de sportieve touwtjes in handen bij de profs.

"Ewan zat in negatieve spiraal sinds zijn val in de Tour van 2021"

Na de degradatie uit de WorldTour is de Lottoploeg toe aan bezinning. Er werden wel 25 overwinningen geboekt, wat op zich niet zo slecht is, maar daarbij zaten amper twee zeges in de WorldTour: een ritzege van Thomas De Gendt in de Giro en een van Ewan in Tirreno-Adriatico. Dat is veel te weinig.

"Daarom moeten we het talent dat we in huis hebben optimaal laten renderen en doen presteren", zegt Van de Wouwer.

"Iedereen moet zeer gemotiveerd blijven en moet het beste uit zichzelf halen om vanaf volgend seizoen meteen punten te sprokkelen. Zo ben ik ervan overtuigd dat Brent Van Moer en Florian Vermeersch opnieuw een flinke stap voorwaarts zullen zetten."

Caleb Ewan was de voorbije jaren de sterkhouder, maar net hij had in 2022 een tegenvallend seizoen. "Hij bleef onder de verwachtingen, maar als hij één of twee ritten in een grote ronde had gewonnen, dan krijg je een heel ander beeld van Lotto. Het is ook relatief."



"De ellende voor Ewan begon vorig jaar toen hij zijn sleutelbeen brak in de Tour. Daar is hij in een negatieve spiraal terecht gekomen. Dit jaar viel hij opnieuw in de eerste massasprint van de Giro."