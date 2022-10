Kijk vandaag (11.30 u) naar de voorstelling van de Tour (met slechts 1 tijdrit?)

clock 16:47

16 uur 47. Slechts 1 tijdrit? Daags voor de presentatie lekken toch nog wat details uit over het parcours van de Tour. Vooral over de tijdrit(ten) is er veel geroezemoes in de zaal. Er werd gedacht aan een ploegentijdrit in de eerste week, maar dat is weinig waarschijnlijk. In de Alpen zou er wel een klimchrono gelegd worden als opener van de laatste week. Dat betekent dat de (veelal) traditionele tijdrit op de voorlaatste dag wordt geschrapt. Dan zou het peloton in de Vogezen kamperen voor een laatste bergrit over Le Grand Ballon. .