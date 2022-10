Harden en Embiid werken de 0 weg van Philadelphia, Portland en Lillard blijven excelleren

In het oosten beleefde Philadelphia een dramatische seizoensstart met 3 nederlagen: in Boston en thuis tegen Milwaukee en Indiana. De derde keer thuis op een rij was de goeie keer. Met 29 punten en 11 assists van James "The Beard" Harden en 26 punten van Joel Embiid maakten de Sixers-vedetten het verschil tegen de Pacers.



De beste ploeg van het NBA-begin is Portland in het westen. De Blazers worden door de wederoptredende Damian Lillard - maanden uit na een buikoperatie in januari - op sleeptouw genomen.



Portland zit aan 4 op 4 en beleeft zijn beste start sinds 1999. Tegen de Denver Nuggets kenden Lillard en co. geen problemen. Lillard kwam tot 31 punten, 8 assists en 6 rebounds. Anfernee Simons was zijn gewaardeerde assistent van de avond met 22 van zijn 29 punten in het derde kwart, met 3 bommen erbovenop.



Bij de bezoekers kwam tweevoudig MVP Nikola Jokic in foutenlast en moest vrede nemen met een "triple 9": 9 punten, 9 rebounds en 9 assists.



Portland en Milwaukee zijn de enige teams die nog ongeslagen zijn, maar de Bucks, de nummer 1 in het oosten, speelden nog maar 2 matchen.



Portland zag Utah de rol lossen met een eerste verlies in Houston (114-108). Achter Portland verstevigde Memphis zijn 2e plaats in het westen met een 134-124-zege tegen Brooklyn met 38 punten van zowel Ja Morant als Desmond Bane. Achter Milwaukee ging Boston voor het eerst onderuit dit seizoen, 120-102 in Chicago.