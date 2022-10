De Tour de France in 2023: donderdag voorstelling, dit zijn de geruchten

Na Kopenhagen dit jaar organiseert het Baskenland in 2023 de Grand Départ voor de 110e editie van de Tour de France.

Op zaterdag 1 juli kennen we de eerste maillot jaune na een rit in lijn die begint en eindigt in Bilbao.

De finale bevat meerdere kuitenbijters, een puncher of ijzersterke sprinter kan een gooi doen naar het geel.

De Baskische bulten kleuren ook het tweede luik op zondag 2 juli: de Jaizkibel is de laatste hindernis richting de finish (na een afdaling) in San Sebastian.

Op dag 3 eindigt de kleine en technische Ronde van het Baskenland en enteren de tenoren het Franse grondgebied.

Daar trekken we ook een streep onder het piepkleine lijstje met zekerheden, want het vervolg van de Tour is nog een groot mysterie dat dus pas donderdagmiddag onthuld zal worden.