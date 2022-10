Ook voor Vandenbempt lijkt het lot van Mazzu bezegeld: "Geen andere oplossing meer mogelijk"

"Anderlecht staat letterlijk en figuurlijk in brand"

Dat de spelers nog heel erg achter de coach staat, dat heeft in deze situatie geen belang meer. Misschien is het ook maar omdat hij zo'n warme, vriendelijke people manager is die hen altijd heeft gesteund, meer dan dat ze nog geloven dat het met hem nog goed zal komen.



We weten dat Wouter Vandenhaute geen schrik heeft om iets anders te doen dan dat iedereen vindt dat er moet gebeuren, maar dat is ook enkel wanneer hij vindt dat dat andere de enige juiste keuze is. Dat is hier nu niet het geval.



De voorbije weken is er bij het beleid meer twijfel gerezen bij het functioneren van de coach en is het besef gegroeid, met voortschrijdend inzicht, dat het achteraf bekeken toch niet de juiste keuze was, zonder alle schuld van de malaise bij Mazzu te leggen.