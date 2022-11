Kijk vanaf 14.30 uur naar de toestelfinales op het WK turnen in Liverpool

clock 12:53

12 uur 53. Geen Belgen. Nina Derwael en Lisa Vaelen kwamen gisteren al in actie op hun toestelfinale in Liverpool. Vaelen haalde een knappe 6e plaats op de sprong, Derwael slingerde zich naar brons aan de brug met ongelijke leggers. Vandaag komen er geen Belgen in actie. Ook spektakelman Noah Kuavita niet. Onze landgenoot wordt al een tijdje geplaagd door een mentale blokkade. Kuavita kampt met "twisties", waar ook Simone Biles last van had op de Olympische Spelen in Tokio. .