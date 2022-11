Kijk nu live naar het WK turnen: Lisa Vaelen en Maellyse Brassart komen in actie in allroundfinale

clock 17:26

17 uur 26. Brassart wordt opgevist voor allroundfinale. Niet 1 maar 2 Belgische turnsters zijn morgen te bewonderen in de allroundfinale. Lisa Vaelen veroverde zondag een ticket voor de allroundfinale. Ook Maellyse Brassart kreeg vandaag goed nieuws te horen. Zij mag de Braziliaanse Flavia Saraiva vervangen. Saraiva liep in de kwalificaties een enkelblessure op. In de teamfinale probeerde ze gisteren nog in actie te komen, maar dat was negatief. Brassart was eerste reserve en neemt de plaats in van de Braziliaanse. .