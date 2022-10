In zaal lukt het wel: Anderlecht zeker van eliteronde Champions League na vlotte zege

In het futsal kan Anderlecht wel nog eens van de overwinning proeven. Tegen Sporting Paris profiteerde een sterk paars-wit optimaal van de foutjes van de Parijzenaars. Een klungelige owngoal, een defensieve blunder... Het bracht Anderlecht op een vlotte 2-0-voorsprong. En de cadeautjes bleven komen: Anderlecht trok uiteindelijk met 4-0 aan het langste eind en is zeker van een plekje in de eliteronde van de Champions League.

22 uur 14. Anderlecht zet Sporting Paris vlot opzij. In het futsal kan Anderlecht wel nog eens van de overwinning proeven. Tegen Sporting Paris profiteerde een sterk paars-wit optimaal van de foutjes van de Parijzenaars. Een klungelige owngoal, een defensieve blunder... Het bracht Anderlecht op een vlotte 2-0-voorsprong. En de cadeautjes bleven komen: Anderlecht trok uiteindelijk met 4-0 aan het langste eind en is zeker van een plekje in de eliteronde van de Champions League. .

In de groep van Anderlecht hebben Palma en Kaira Almaty 2-2 gelijkgespeeld. Dat zijn de 2 sterkste teams in de groep van RSCA. Anderlecht kan zich vanavond verzekeren van de 3e plek en een ticket voor de Eliteronde. Dan moet het wel voorbij Sporting Paris. Kijk op deze pagina live naar het duel vanaf 20.30 uur.

19 uur 10. Verzekert RSCA zich van ticket voor volgende ronde? In de groep van Anderlecht hebben Palma en Kaira Almaty 2-2 gelijkgespeeld. Dat zijn de 2 sterkste teams in de groep van RSCA. Anderlecht kan zich vanavond verzekeren van de 3e plek en een ticket voor de Eliteronde. Dan moet het wel voorbij Sporting Paris. Kijk op deze pagina live naar het duel vanaf 20.30 uur. .

clock 22:15

22 uur 15. Anderlecht flirt met zege, maar speelt gelijk. Anderlecht heeft een eerste puntje binnen in de CL-groepsfase, al had het tegen Almaty uit Kazachstan wel een enorme stap richting de Eliteronde kunnen zetten. Anderlecht kwam tot twee keer op voorsprong, eerst na een ingestudeerde nummertje op vrijschop en in de tweede helft met een afstandsschot van Diogo. Maar Almaty kwam telkens langszij. Bij de 1-1 profiteerde het van geklungel van doelman Roncaglio (nota bene een ex-speler van de Kazakken), bij de 2-2 had Almaty alles of niets gespeeld door de doelman te wisselen voor een veldspeler. Dat pakte goed uit, maar niet voor Anderlecht. Morgen speelt Anderlecht al opnieuw, tegen Sporting Paris. Volg ook deze match op deze pagina met livestream. .