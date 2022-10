Barça met rug tegen de muur, Milan-Belgen zijn bij 6 op 6 zeker: de situatie in alle Champions League-groepen

Club Brugge is al zeker, maar heel wat andere topclubs nog lang niet. Twee speeldagen voor het einde van de Champions League-poules moeten nog heel wat tickets verdeeld worden. Wat is de situatie in alle groepen?

Deze ploegen zijn al zeker: Bayern München, Club Brugge, Manchester City, Napoli, Real Madrid

Groep A: Ajax aan zijden draadje

In groep A mag Napoli - relatief verrassend - al op beide oren slapen. Het lot van Ajax hangt aan een zijden draadje. Zij moeten straks winnen tegen Liverpool in Amsterdam om nog kans te maken op de volgende ronde. Rangers is zeker uitgeteld.

UEFA Champions League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Napoli 12 4 4 0 0 17 4 13 2 ranking team advances Liverpool 9 4 3 1 0 12 6 6 3 ranking europa league Ajax 3 4 1 3 0 8 12 -4 4 Rangers 0 4 0 4 0 1 16 -15 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Napoli 6 2 2 0 0 8 3 5 2 ranking team advances Liverpool 6 2 2 0 0 4 1 3 3 ranking europa league Ajax 3 2 1 1 0 5 6 -1 4 Rangers 0 2 0 2 0 1 10 -9 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Napoli 6 2 2 0 0 9 1 8 2 ranking team advances Liverpool 3 2 1 1 0 8 5 3 3 ranking europa league Ajax 0 2 0 2 0 3 6 -3 4 Rangers 0 2 0 2 0 0 6 -6

UEFA Champions League UEFA Champions League Groep A speeldag 5 arrowleft arrowright Ajax Liverpool 26/10 21:00

Napoli Rangers 26/10 21:00

Groep B: Club straks groepswinnaar?

U weet wie trots aan kop staat in poule B. Club Brugge kan straks het sprookje helemaal afmaken door zich tot groepswinnaar te kronen. Daarvoor volstaat een punt in het thuisduel tegen Porto. Achter Blauw-zwart knokken Porto, Atletico en Leverkusen nog om een plekje in de 1/8e finale.

Groep C: Barça heeft lot niet meer in handen

Een sportief én financieel doemscenario dreigt. De kwalificatiehoop van Barcelona hangt aan een zijden draadje na het 3-3-gelijkspel tegen Inter. Bij de Catalanen hebben ze hun lot nu namelijk niet meer in eigen handen. Bayern is al zeker van de volgende ronde, voor Inter volstaat een zege tegen het puntenloze Viktoria Plzen. Alleen bij een uitschuiver van de Italianen mag Barça nog hoop koesteren, maar dan winnen ze best zelf tegen Bayern.

UEFA Champions League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances FC Bayern München 12 4 4 0 0 13 2 11 2 ranking team advances Internazionale 7 4 2 1 1 6 5 1 3 ranking europa league FC Barcelona 4 4 1 2 1 8 7 1 4 Viktoria Plzen 0 4 0 4 0 3 16 -13 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances FC Bayern München 6 2 2 0 0 7 0 7 2 ranking team advances Internazionale 3 2 1 1 0 1 2 -1 3 ranking europa league FC Barcelona 4 2 1 0 1 8 4 4 4 Viktoria Plzen 0 2 0 2 0 2 6 -4 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances FC Bayern München 6 2 2 0 0 6 2 4 2 ranking team advances Internazionale 4 2 1 0 1 5 3 2 3 ranking europa league FC Barcelona 0 2 0 2 0 0 3 -3 4 Viktoria Plzen 0 2 0 2 0 1 10 -9

Groep D: Spurs en Marseille kunnen zeker zijn

Het klassement oogt razend spannend, maar toch kunnen de kaarten straks geschud zijn. Tottenham kwalificeert zich namelijk met een zege tegen Sporting. Ook Marseille kan zeker zijn met winst in Eintracht Frankfurt.

UEFA Champions League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Tottenham Hotspur 7 4 2 1 1 5 4 1 2 ranking team advances Olympique Marseille 6 4 2 2 0 6 4 2 3 ranking europa league Sporting CP 6 4 2 2 0 6 6 0 4 Eintracht Frankfurt 4 4 1 2 1 3 6 -3 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Tottenham Hotspur 6 2 2 0 0 5 2 3 2 ranking team advances Olympique Marseille 3 2 1 1 0 4 2 2 3 ranking europa league Sporting CP 3 2 1 1 0 2 2 0 4 Eintracht Frankfurt 1 2 0 1 1 0 3 -3 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Tottenham Hotspur 1 2 0 1 1 0 2 -2 2 ranking team advances Olympique Marseille 3 2 1 1 0 2 2 0 3 ranking europa league Sporting CP 3 2 1 1 0 4 4 0 4 Eintracht Frankfurt 3 2 1 1 0 3 3 0

Groep E: Milan-Belgen pakken maar beter 6 op 6

Nagelbijter in groep D, zeker voor de Milan-Belgen die momenteel derde staan. Alles kan nog in deze groep, maar een 6 op 6 brengen De Ketelaere, Origi, Vranckx en Saelemaekers sowieso naar de 1/8e finales. Vanavond spelen ze in Zagreb, volgende week thuis tegen Salzburg.

UEFA Champions League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Chelsea 7 4 2 1 1 6 2 4 2 ranking team advances Red Bull Salzburg 6 4 1 0 3 4 3 1 3 ranking europa league AC Milan 4 4 1 2 1 4 7 -3 4 Dinamo Zagreb 4 4 1 2 1 3 5 -2 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Chelsea 4 2 1 0 1 4 1 3 2 ranking team advances Red Bull Salzburg 4 2 1 0 1 2 1 1 3 ranking europa league AC Milan 3 2 1 1 0 3 3 0 4 Dinamo Zagreb 4 2 1 0 1 2 1 1 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 ranking team advances Chelsea 3 2 1 1 0 2 1 1 2 ranking team advances Red Bull Salzburg 2 2 0 0 2 2 2 0 3 ranking europa league AC Milan 1 2 0 1 1 1 4 -3 4 Dinamo Zagreb 0 2 0 2 0 1 4 -3

UEFA Champions League UEFA Champions League Groep E speeldag 5 arrowleft arrowright Red Bull Salzburg Chelsea 18:45

Dinamo Zagreb AC Milan 21:00

Groep F: Wie voegt zich bij Real?

Courtois en Hazard kunnen stressvrij naar Leipzig reizen. Real is al zeker van de volgende ronde, met een extra puntje zijn ze groepswinnaar. Plek twee wordt een strijd tussen Leipzig en Sjachtar, die normaal beslist wordt op de slotspeeldag. Celtic is zeker uitgeschakeld.