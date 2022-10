Olympisch kampioen Marco Odermatt slaat meteen toe in Wereldbeker-opener in Sölden

Door hevige regenbuien zagen de vrouwen hun reuzenslalom in Sölden gisteren in rook opgaan.

De weergoden waren de mannen vandaag beter gezind. Onder een heldere hemel waren alle schijnwerpers gericht op Marco Odermatt.



De 25-jarige Zwitser domineerde vorig seizoen het alpineskiën met de eindzege in de Wereldbeker, 16 podiumplekken (waarvan 7 zeges) en de olympischte titel in de reuzenslalom.

Ook in de WB-opener in Sölden stond vandaag geen maat op Odermatt. In de reuzenslalom haalde hij het voor de Sloveen Zan Kranjec (+0"76) en de Noor Henrik Kristoffersen (+0"97).

Het is de 12e WB-zege in de carrière van Odermatt, de 8e in een reuzenslalom.