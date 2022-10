HERBEKIJK: dolle veugde in Belgische kamp bij 1e WK-titel Hoet/Monsieur

Het was een perfecte dag gisteren voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur. Tijdens de kwalificaties hadden ze een knappe 3e tijd gerealiseerd (1'08"268). Australië deed op dat moment nog beter met 1'07"934 en was dus favoriet in de finale. De Britten reden de tweede tijd met 1'08"084.

Het geloof dat het nog beter kon voor Hoet en Monsieur was er. "Remko (Meeusen) had ons ingeprent dat we naar 1'07"5 konden gaan", vertelde Anneleen Monsieur achteraf in een reactie.

De Gentse vrouwentandem maakte in de finale een perfecte start met een openingsronde van 21"765. In tweede en derde ronde maakten onze landgenoten het verschil.

Ze reden over de finish in 1’07”410, op dat moment de toptijd. Daarna was het bang afwachten.

Nog twee landen konden beter doen. Eerst beet Groot-Brittannië (derde) zich de tanden stuk op de tijd van Hoet en Monsieur. Daarna zagen Hoet en Monsieur tot hun grote blijdschap dat Australië (tweede) hetzelfde overkwam.

De regenboogtrui was voor de Belgen!