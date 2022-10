Daar is al het nieuwe trainersontslag: Eupen gooit Bernd Storck buiten

Is het seizoen van de trainersontslagen aangebroken in de JPL? Zaterdag moest Edward Still nog beschikken bij Charleroi, zondag zijn het de Waalse collega's uit Eupen die hun trainer op de keien zetten.

Eupen zet zijn samenwerking met Bernd Storck stop. De 59-jarige Duitser betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten van de Panda's. Zaterdag verloor Eupen nog met 2-1 bij KV Mechelen, al de tiende nederlaag van het seizoen.

Eupen staat in het klassement van de Jupiler Pro League veertiende met twaalf punten uit veertien wedstrijden, één puntje boven de degradatiezone.



Storck was sinds mei van dit jaar aan de slag in de Oostkantons. Enkele dagen voor zijn aankomst in Eupen was de Duitser nog "in onderling overleg" vertrokken bij Racing Genk.

Zijn passage bij de Limburgers was geen succesverhaal. Genk ambieerde vorig seizoen voor de titel mee te strijden, maar werd pas 8e in de competitie. In de Europe play-offs werd Genk tweede.

Storck is al de vijfde coach in de Jupiler Pro League die dit seizoen ontslagen wordt, na Karim Belhocine (KV Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge), Danny Buijs (Mechelen) en Edward Still (Charleroi).