Gabriella Willems verovert zilver op Grand Slam judo in Abu Dhabi

In de finale kon niemand het verschil maken, waardoor de beslissing in de extra tijd moest vallen. Daarin kreeg de 25-jarige Luikse na 41 seconden een derde bestraffing, het goud was voor de Griekse.

Eerder op de dag versloeg Willems de Saoedische Fai Alsulbud (geen klassement), de Sloveense Anka Pogacnik (IJF 19), de Israëlische Maya Goshen (IJF 27) en de Italiaanse Martina Esposito (IJF 51).

Het is haar derde medaille op Grand Slam-niveau. De voorbije jaren was ze al goed voor zilver in Düsseldorf (2020) en brons in Tbilisi (2021).

Onze landgenote keerde eind april op het EK terug in competitie na een afwezigheid van een jaar door een knieoperatie. Op het WK twee weken geleden in het Oezbeekse Tasjkent sneuvelde ze in de tweede ronde.

Eerder zaterdag ging Sami Chouchi (IJF 8) er in de categorie tot 81 kg in de derde ronde uit. Vrijdag sneuvelde Jorre Verstraeten (IJF 4) in de klasse tot 60 kg in de derde ronde.

Zondag komen Sophie Berger (IJF 63), in de categorie tot 78 kg, en Karel Foubert (IJF 129), in de categorie tot 90 kg, nog in actie.