Roos Vanotterdijk verbetert BR 100 m wissel kortebaan van Kimberly Buys

Vorige week verbeterde Vanotterdijk ook al een ander Belgisch record in klein bad. Op de zwemmeeting in Aken scherpte ze het nationale record op de 50 meter rugslag aan tot 27"27, 35 honderdsten beter dan de chrono van Jasmijn Verhaegen, die in november 2012 27"62 klokte in Chartres (Fra).



Vanotterdijk heeft in groot bad ook de Belgische records op de 50 meter rugslag (28"50), 100 meter rugslag (1'00"90) en 100 meter vlinderslag (57"85) op haar naam staan.