Zijn de dagen van Mazzu geteld? "Ik heb een goede band met mijn spelers, maar voorlopig werkt het niet"

Het was een erg ontnuchterde Felice Mazzu die de pers te woord stond na de zure nederlaag in Zulte Waregem. De zevende (!) verliespartij van het seizoen brengt Anderlecht ver weg van de top van het klassement. Leye springt in de bres voor zijn collega: "Vorig jaar was hij nog de beste coach van België. Het kan niet alleen zijn fout zijn."