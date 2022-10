WK para-cycling baan: Belgen bewijzen de goeie vorm met PR's, morgen moeten ze oogsten

In de openingsronde vertrokken ze als een speer, 0"2 sneller dan in de voormiddag. Maar dat tempo konden ze niet aanhouden en in de laatste 3 ronden verloren ze tijd op hun eerdere schema. Thomas en Goeman waren uiteindelijk 0"076 seconden trager dan in de kwalificaties, goed voor de 6e tijd van alle deelnemers. Goud en zilver waren voor Groot-Brittannië. Brons was voor Duitsland.

17 uur 59. Thomas/Goeman 6e - finale kilometer. In de finale van de kilometer kwam de Belgische tandem als eerste aan de start, omdat ze als laatste in de top 6 stonden. In de openingsronde vertrokken ze als een speer, 0"2 sneller dan in de voormiddag. Maar dat tempo konden ze niet aanhouden en in de laatste 3 ronden verloren ze tijd op hun eerdere schema. Thomas en Goeman waren uiteindelijk 0"076 seconden trager dan in de kwalificaties, goed voor de 6e tijd van alle deelnemers. Goud en zilver waren voor Groot-Brittannië. Brons was voor Duitsland. .

In de laatste ronde kwam het peloton voorbij Grimes en in de laatste rechte lijn ging de Slovaak Metelka over Terrell en won zo de scratch.

In de eerste ronde van de scratch gingen de Ier Grimes en de Nieuw-Zeelander Briggs in de aanval. De twee slaagden er bijna in om een ronde te nemen, maar toen ontplofte het peloton. De renners reden overal op de piste.

17 uur 05. Louis Clincke 7e Jarno Thierens 14e- scratch. In de eerste ronde van de scratch gingen de Ier Grimes en de Nieuw-Zeelander Briggs in de aanval. De twee slaagden er bijna in om een ronde te nemen, maar toen ontplofte het peloton. De renners reden overal op de piste. Na een tiental ronden kwam alles bij elkaar. Iedereen had verschillende jasjes uit gedaan. Op 20 ronden van het einde ging de Amerikaan Terell aan. De Ier Grimes sprong erachter en strandde op een halve baan, maar hij kreeg het gat nooit dicht. Ondertussen maakte het peloton snelheid. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde explodeerde Grimes, hijvoelde het melkzuur achter zijn oren kruipen. In de laatste ronde kwam het peloton voorbij Grimes en in de laatste rechte lijn ging de Slovaak Metelka over Terrell en won zo de scratch. Tweede werd de Duitser Doring en derde de moegestreden Terrell. Louis Clinke werd 7e. Voor Jarno Thierens ging het iets te snel, hij moest een ronde prijsgeven en finishte uiteindelijk als 14e. .

clock 16:45

16 uur 45. Belg in actie: Louis Clincke – scratch. De twee nieuwkomers op de wielerbaan. Op 26 mei 2013 raakte Louis Clinckezwaargewond bij een motorongeval. Na 379 dagen verliet hij het UZ Gent. In augustus 2017 begon hij met para-cycling met een G-wielerwedstrijd in Maldegem. Hij werd er vierde. In 2018 ging hij voor de eerste maal mee naar de wereldbeker in Nederland.Hij nam een 5 e plaats in de wegriten een 9 e plaats in de tijdrit. Door zijn 5 e plaats op de weg mocht hij mee naar het WK in Italië. De Lembekenaar pakte bij zijn eerste WK direct brons. In 2019 werd hij opnieuw aangereden op de weg, maar ditmaal tijdens een training met zijn racefiets. Hij hield er een bekkenbreuk, gebroken elleboog en hersenschudding aan over. Na terug lang terevalideren kreeg hij vervolgens zware knielast. Enkele operaties en jarenverder stond hij er weer. Begin mei 2022 tijdens de wereldbeker in Oostende haalde hij brons in de tijdrit en zilver in de wegrit. Op het EK in Oostenrijk nam hij zilver inde wegrit en had pech in de wegrit. In de wereldbeker in Duitsland behaaldehij zijn eerste gouden medaille in de wereldbeker. In Montreal deed hij vlotjes hetzelfde nain weg- en tijdrit. In 2022 werd hij uiteindelijk ook wereldbekerleider. Op het WK in Canada pakte hij 2x zilverin weg- en tijdrit. .