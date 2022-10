Volgen er nog medailles? Volg de slotdag van het WK para-cycling

clock 11:15 11 uur 15. Volgende Belgen komen in actie na de middag. Het is nu even wachten op Belgen op de piste. De eerst volgende aan de beurt is Ewout Vromant in de scratch rond 14.30u. . Volgende Belgen komen in actie na de middag Het is nu even wachten op Belgen op de piste. De eerst volgende aan de beurt is Ewout Vromant in de scratch rond 14.30u.

clock 11:00 11 uur . Geen halve finale voor Milan Thomas. De kwartfinale is het eindstation geworden voor Milan Thomas. Er was geen kruid opgewassen tegen de Britse tandem. De Britten controleerden perfect de sprint en konden in de laatste ronde vrij makkelijk het Belgische duo afhouden.

clock 10:50 10 uur 50. Hoet en Monsieur naar de halve finales . Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben zich met gemak geplaatst voor de halve finales van de sprint. Ze waren een klasse te sterk voor het Amerikaanse team. Voor het ingaan van de laatste ronde versnelde het Belgische team en nam daarna een grote voorsprong op de Amerikaanse tandem.

clock 10:40 10 uur 40. Vromant, Clincke en Verschaeren negen na de kwalificaties team sprint. Het Belgische team heeft de negende tijd neergezet in de kwalificaties van de team sprint. Vroment, Clincke en Verschaeren finishte in 55"337. Niels Verschaeren had wel dé snelste baanronde. De zege was voor Groot-Brittanië (49"294), voor de Fransen (49"793) en Australië (50"831).

clock 09:43 09 uur 43. Ook Milan Thomas naar de kwartfinales van de sprint. Bij de mannen zit ook Milan Thomas in de kwartfinales van de sprint. Het Belgische duo reed de zevende tijd van alle deelnemers: 10"550. De winst was voor de Britten in een fenomenale tijd: 9"581. De de tweede tijd was voor een Brits duo (9"822). Duitsland bezet de derde plaats (9"947).

clock 09:20 09 uur 20. Hoet en Monsieur naar kwartfinale van de sprint met derde tijd. Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de sprint met de derde tijd van alle deelnemers: 11"430. Australië reed de toptijd met 11"005, net voor Groot-Brittannië (11"042).



clock 06:56 06 uur 56. We gaan wel stoppen! Er is niets mooiers dan op je hoogtepunt af te sluiten. Een trui ontbrak nog op ons palmares. Het niveau is hoog, dus om de trui te behouden zal een moeilijke opdracht worden. Vergeet niet dat wij de oudste zijn van de hele bende. Het jong geweld kan en mag het nu overnemen. Griet Hoet.

clock 06:55 06 uur 55. In het eerste moment was het vooral ongeloof, dat kan toch niet... Remko (Meeusen) had op voorhand gezegd dat we naar 1'07"5 konden gaan. Ik was al superblij met onze tijd (1'07"410). Toen Australië er niet meer overging, was het een droom dat werkelijk werd! Anneleen Monsieur

clock 19:31 19 uur 31. Jarno Thierens 6e - kilometer. Jarno Thierens zette een 6e tijd neer met opnieuw een PR van 1'09". Hij reed een goede openingsronde van 21"719 en was daarmee 0"2 sneller als deze morgend. De twee volgende ronden werkte hij af in 15". In de laatste ronde klokte hij een tijd van 16"666. Een zeer knappe prestatie van onze landgenoot. De Brit Jody Cundy won voor 13e keer de wereldtitel in de kilometer met 1'04"493, voor de Nieuw-Zeelander Devon Briggs. De Slovaak Jozef Metelka werd derde voor de Amerikaan Justin Widhalm. De Ier Ronan Grimes werd vijfde voor onze landgenoot.

clock 19:16 19 uur 16. Niels Verschaeren 4e - kilometer. Niels Verschaeren werd knap 4e op 0"3 van het podium met een tijd van 1'05"685. Daarmee is hij 0"1 trager dan deze morgen. Hij reed een knappe openingsronde van 20"398. Daarmee was hij 0"3 sneller als deze morgen. Devolgende ronde werkte hij af in 14". De derde in 15". De laatste ronde had de Heistenaar zoals deze morgen verval. Hij klokte een tijd van 16" in de laatste ronde. De Brit Blaine Hunt was duidelijk sneller als deze morgen en werd wereldkampioen. De Amerikaan Christopher Murphy verloor het goud. Hij finishte voor De Fransman Dorian Foulon nam het brons. De Australiër Shippley had in de eerste problemen met zijn orthese en klikte uit het pedaal. Bij een herstart kon de Australiër zich niet meer focussen en werd 5e. De Fransman Kevin Le Cunff werd 6e.

clock 18:51 18 uur 51. Diederick Schelfhout 5e - kilometer. Diederick Schelfhout zette een 5e tijd neer van 1'09"658. Daarmee is hij 0"2 trager als deze ochtend. Schelfhout reed een snellere openingsronde van 22". De twee volgende ronden werkte hij af in 15". In de laatste ronde klokte hij een tijd van 16"397. Paralympisch kampioen Jayco Van Gass verlengde zijn wereldtitel in 1"06"122. Tweede werd net als deze ochtend de wereldkampioen in de scratch en achtervolging, alsook op de weg de Schot Fin Graham voor de Nederlander Stijn Boersman. De Spanjaard Eduardo Santas Assensio eindigde 6e achter Diederick Schelfhout. Terwijl de Nederlander Matthijs Drenth een beter kilometer reed als deze ochtend. Hij werd vierde.

clock 18:00 18 uur . Ewoud Vromant 4e in achtervolging. Onze landgenoot Ewoud Vromant nam het in de kleine finale van de achtervolging het tegen de Brit Ryan Taylor op. De Brit nam de openingsronde voor zich en had snel 1" voorsprong op de werelduurrecordhouder. Die voorsprong had hij ook in de eerste kilometer. In de tweede kilometer liep de Brit uit tot 2". In de derde kilometer werd zijn voorsprong kleiner tot 1"7, maar met een tijd van 3'37"432 won de Brit het brons. De Fransman Alexandre Léauté nam het goud voor de Japanner Kawamoto.

