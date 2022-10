Nieuw plan voor Parijs 2024: Belgische baanwielrensters willen op teamsprint naar Spelen

"Dat zijn plannen voor volgend jaar, maar het is nog niet concreet. Het EK volgend jaar wordt misschien het eerste moment dat we kunnen starten, maar we zullen zien hoe het zal verlopen."

De 19-jarige Marith Vanhove, op het WK actief op de achtervolging, ziet het zitten om deel uit te maken van dat project. Dat vertelde ze aan Renaat Schotte tijdens het WK. "Er is een klein ideetje om richting Parijs een teamsprint op te starten, daar zou ik waarschijnlijk de derde vrouw in zijn."

Tijdens het afgelopen WK in Saint-Quentin-en-Yvelines raakte bekend dat Carswell met België ook wil scoren op de teamsprint bij de vrouwen. "Hij wil een sprintproject vanaf de grond opbouwen", vertelde Kenny De Ketele in De Tribune.

De Nieuw-Zeelander bracht een nieuw elan bij de Belgen, overtuigde hen van een groter verzet en blies het achtervolgingsproject leven in. Naast de ploegenachtervolging bij de mannen heeft Carswell nog een project in gedachten.

Het Belgische baanwielrennen heeft de wind in de rug (al is dat heel moeilijk op de piste) en dat is zeker ook de verdienste van de nieuwe bondscoach Tim Carswell.

"Ik heb veel vertrouwen in bondscoach Tim Carswell"

Vanhove lichte ook al een tipje van de sluier wie er in het team zou zitten. "Valerie Jenaer start superhard in de eerste ronde, Julie Nicolaes is ook een opkomend talent en heeft mooie dingen gedaan dit jaar, en Nicky Degrendele is een gevestigde waarde in de sprint."

De 17-jarige Nicolaes behaalde dit jaar bronzen medailles op de sprint en op de 500 meter tijdrit op het WK voor junioren en zilver en brons op het EK. De teamsprint kan Degrendele ook een nieuw elan geven.



Het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs begint volgend jaar, maar Vanhove predikt geduld. "We hebben zelfs op training nog nooit een teamsprint gedaan."



"We zullen het rustig aan doen en vooral luisteren naar bondscoach Tim Carswell. Ik heb veel vertrouwen in Tim. Hij heeft al mooie dingen bereikt met België." Afspraak in februari 2023 op het EK baanwielrennen in Grenchen (Zwitserland).