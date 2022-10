LIVESTREAM: Prachtprestatie voor Niels Verschaeren, hij zet 2e tijd neer op 200 meter vliegend in omnium

clock 11:51 11 uur 51. Ik ben tevreden met de stand van het omnium, wat voor mij het belangrijkste is. Die 4e plek is natuurlijk jammer. Had ik net een iets groter verzet genomen, kon ik net iets verder aanzetten wat me nu ontbrak. Diederick Schelfhout. Ik ben tevreden met de stand van het omnium, wat voor mij het belangrijkste is. Die 4e plek is natuurlijk jammer. Had ik net een iets groter verzet genomen, kon ik net iets verder aanzetten wat me nu ontbrak. Diederick Schelfhout

clock 11:51 11 uur 51. Doordat ik kortere cranks heb -door mijn dropvoet- verliesik teveel tijd. Ik kan het wel een plaats geven, want de focus was deachtervolging. Ik hoop dat ik goeie benen heb om een eventuele finale te rijden.Na een zwaar seizoen was mentaal moeilijk om 100% gefocust te blijven en dit WKwas geen prioriteit, wel mooi om een eerste ervaring op te doen. Louis Clincke.

clock 11:38 11 uur 38. Vromant knappe 4e tijd, Leaute met WR. Ewoud Vromant zet een 4e tijd neer, wat voor hem een mooi begin is voor een eventuele medaille in het omnium. De Franse alleskunner Leaute verpulvert het WR met meer dan 1 seconde van het oude record. Daarmee zet hij zich in een comfortabele eerste plaats om het goud in het omnium mee te nemen naar huis. Tweede werd de Japanner Shota Kawamoto de net daarvoor het WR had verbroken met 0"120. Zijn WR stond maar enkele minuten op de tabellen. Derde werd de Ier Chris Burns.



clock 11:30 11 uur 30. Ben supercontent met die 2e plaats. Heeft geeft enorm veel vertrouwen naar het hoofddoel van dit WK, de kilometer. De Brit Blaine Hunt brak het oude WR. Hopelijk kan ik in de toekomst ooit in de buurt komen. Niels Verschaeren.

clock 11:05 11 uur 05. Ik was zéér nerveus om voor de eerste keer te presteren op een WK. Ik eindig met een persoonlijk record dat 0"700 sneller was. Op termijn denk ik wel dat dit nummer mij echt moet liggen. En vooral blij dat ik geen domme dingen heb gedaan. Jarno Thierens.

clock 10:44 10 uur 44. Schelfhout klokt een 4e tijd. De ervaren rot Diederick Schelfhout valt net uit de top 3 met 0"057 verschil met de Spanjaard Santas Assensio. Eerste werd de Brit Fin Graham, tweede de Nederlander Stijn Boersma. Daarmee bevestigt de Britse topkandidaat voor de wereldtitel in het omnium.

clock 10:25 10 uur 25. 8e en 10e tijd voor Thierens en Clincke. Voor zijn eerste deelname behaalt Jarno Thierens een mooie 8e plaats op de 200 meter vliegende start. Daarmee verdient de ex-zwemmer zijn eerste strepen in para-cycling. Louis Clincke behaalde een 10e tijd. De sterkere nummers voor Clincke komen er nog aan. Te beginnen met de achtervolging deze avond.

clock 10:14 10 uur 14. Goede start voor Niels Verschaeren in omnium. Op het eerste nummer van de omnium -de 200 meter vliegende start- zet Niels Verschaeren een fantastische tijd neer van 10"776. De Heistenaar staat daarmee op een voorlopige tweede plek in het omnium na de Brit Blaine Hunt met een tijd van 10"381. Derde eindigde de Fransman Dorian Foulon met 10"933. De Fransman Kevin Le Cunff eindigde 5e. Hiermee doen de Franse tijdritkannonen het perfect voor een mogelijke wereldtitel in het omnium. Niels Verschaeren legt zich vooral individueel toe op het sprintnummer de kilometer.



clock 08:52 08 uur 52. 10.05 u. De paralympische baanrenners beginnen er al in de ochtend aan. Om 10.15 u. bijt Niels Verschaeren de Belgische spits af met de 200m vliegende start in het omnium.

clock 08:45 08 uur 45. baanwielrennen Tijd om óók te schitteren: Belgisch para-cyclingteam begint vandaag aan WK piste in Parijs