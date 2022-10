LIVE: WK para-cycling baan: Thomas/Goeman strandden op 6e plaats in finale

clock 17:59 17 uur 59. Thomas/Goeman 6e - finale kilometer. In de finale startten de Belgen als eerste, omdat ze als laatste in de top 6 stonden. In de openingsronde vertrokken ze als een speer, met 0,2 seconden sneller als in de voormiddag openden ze zeer sterk. Ze konden dit tempo niet aanhouden. De drie laatste ronden verloren ze tijd ten opzichte van in de voormiddag. Uiteindelijk verloren onze landgenoten 0,076 seconden. Praktisch dezelfde tijd. Het tandemduo mag tevreden zijn over hun prestatie.Ze finishen als 6e. Goud en zilver was voor Groot-Brittannië. Brons was voor Duitsland. . Thomas/Goeman 6e - finale kilometer In de finale startten de Belgen als eerste, omdat ze als laatste in de top 6 stonden. In de openingsronde vertrokken ze als een speer, met 0,2 seconden sneller als in de voormiddag openden ze zeer sterk. Ze konden dit tempo niet aanhouden. De drie laatste ronden verloren ze tijd ten opzichte van in de voormiddag. Uiteindelijk verloren onze landgenoten 0,076 seconden. Praktisch dezelfde tijd. Het tandemduo mag tevreden zijn over hun prestatie.Ze finishen als 6e. Goud en zilver was voor Groot-Brittannië. Brons was voor Duitsland.

clock 17:05 17 uur 05. Louis Clincke 7e Jarno Thierens 14e- scratch. In de eerste ronde ging de Ier Grimes en de Nieuw-Zeelander Briggs in de aanval. De twee slaagden er bijna in om een ronde te nemen, maar toen ontplofte heel het peloton. De renners reden overal op de piste. Na een tiental ronden kwam alles bij elkaar. Iedereen had verschillende jasjes uit gedaan. Op 20 ronden van het einde ging de Amerikaan Terell. De Ier Grimes sprong erachter en strandde op een halve baan, maar hij kreeg het gat nooit dicht. Ondertussn maakte het peloton snelheid. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde explodeerde Grimes en voelde het melkzuur achter de oren kruipen. In de laatste ronde kwam het peloton voorbij Grimes en in de laatste rechte lijn ging de Slovaak Metelka over Terrell en won de scratch. Tweede werd de Duitser Doring en derde de moe gestreden Terrell. Louis Clinke werd 7e. Voor Jarno Thierens ging het iets te snel hij een ronde laten op de eerste groep. Hij werd uiteindelijk 14e.

clock 16:45 16 uur 45. Belg in actie: Louis Clincke – scratch. De twee nieuwkomers op de wielerbaan. Op 26 mei 2013 raakte Louis Clinckezwaargewond bij een motorongeval. Na 379 dagen verliet hij het UZ Gent. In augustus 2017 begon hij met para-cycling met een G-wielerwedstrijd in Maldegem. Hij werd er vierde. In 2018 ging hij voor de eerste maal mee naar de wereldbeker in Nederland.Hij nam een 5 e plaats in de wegriten een 9 e plaats in de tijdrit. Door zijn 5 e plaats op de weg mocht hij mee naar het WK in Italië. De Lembekenaar pakte bij zijn eerste WK direct brons. In 2019 werd hij opnieuw aangereden op de weg, maar ditmaal tijdens een training met zijn racefiets. Hij hield er een bekkenbreuk, gebroken elleboog en hersenschudding aan over. Na terug lang terevalideren kreeg hij vervolgens zware knielast. Enkele operaties en jarenverder stond hij er weer. Begin mei 2022 tijdens de wereldbeker in Oostende haalde hij brons in de tijdrit en zilver in de wegrit. Op het EK in Oostenrijk nam hij zilver inde wegrit en had pech in de wegrit. In de wereldbeker in Duitsland behaaldehij zijn eerste gouden medaille in de wereldbeker. In Montreal deed hij vlotjes hetzelfde nain weg- en tijdrit. In 2022 werd hij uiteindelijk ook wereldbekerleider. Op het WK in Canada pakte hij 2x zilverin weg- en tijdrit.

clock 16:45 16 uur 45. Belg in actie: Jarno Thierens - scratch. Jarno Thierens is pas in het begin van het jaar met wielrennen gestart, daarvoor was de 23-jarige student -voor leerkracht van technische vakken en fysica - nog een internationale G-zwemmer . In 2016 werd hij tijdens het fietsen aangereden door een auto , waardoor hij zijn rechterbeen verloor . Hij ging zwemmen nadat hij hersteld was van het verlies van zijn been. Voor het ongeluk deed hij aan atletiek en judo, maar die sporten moest hij opgeven ten gunste van het zwemmen. Hij miste net de Paralympics in Tokio. Wegens een aanhoudende schouderblessure moest hij op zoek naar een alternatieve training. Gisteren stond hij al op internationaal niveau te blinken eneindigt op een 13e plaats in de achtervolging. Benieuwd hoe de scratch race hem afgaat?

clock 13:15 13 uur 15. Diederick Schelfhout 7e - achtervolging. Diederick Schelfhout veroverde een 7e plaats in de achtervolging. Wegens veel lichamelijke problemen in 2022, waarbij hij geen enkele wegwedstrijd heeft kunnen rijden, lag zijn focus dit jaar niet op de achtervolging. De Brit Fin Graham overklaste de C3-klasse. Hij behaalde de eerste plaats in de kwalificaties. De Nederlander Matthijs Drenth kwam 8 seconden later over de streep op een 2e plaats. Zij gaan voor zilver en goud. Derde werd de Australiër David Nicholas en vierde de Spanjaard Edu Santas Assensio. Ze gaan vanavond strijden voor brons.

clock 12:30 12 uur 30. Belg in actie: Diederick Schelfhout - achtervolging. Diederick Schelfhout is de meest ervaren pisterenner van al de Belgen. Didi voor de vrienden begon met para-cycling in 2012. Schelfhout stond op punt om zijn droom als profrenner op 22-jarige leeftijd waar te maken toen het noodlot toesloeg. Een auto reed zijn motor aan en de motor kwam tot ontploffing met Schelfhout er nog steeds op. Hij schoof over het harde beton en kwam samen met de motor tegen een geparkeerde auto terecht. Ook deze ontplofte. Hierdoor raakte hij voor 85% verbrand. De artsen hielden hem in een kunstmatige coma, omdat zijn verwondingen te zwaar waren. Na tal van operaties hield hij er verminderde kracht in linkerbeen en -arm, een quadricepsruptuur, kapotte linkerknie en ontbrekend vingerkootje aan over, maar dit weerhield hem er niet van terug te komen en zijn eerste brons te behalen op het WK in Mexico (2014), op de grote hoogte van Aguascalientes, waar Victor Campenaerts zijn werelduurrecord neerzette. Als renner behaalde hij de meeste successen in zijn carrière op de wielerbaan. Zo won hij op verschillende WK's in de achtervolging in totaal 1 zilveren en 2 bronzen medailles. En op de kilometer doet hij zelfs nog beter met 2 zilveren en 2 bronzen medailles.



clock 11:40 11 uur 40. Gisteren was super jammer dat de wissel met enkele centimeters niet goed was. Ik neem niemand iets kwalijk, zulke dingen gebeuren. Ik heb direct de knop proberen om te draaien. Vandaag waren we gestart zonder stress. Totaal niet verwacht dat we in de finales gingen geraken. Super tevreden met het resultaat. In de finale starten we als laatste, dan geeft ons richttijden wat een voordeel kan zijn. Alles kan en dan zit er wel een medaille in. . Milan Thomas.

clock 11:38 11 uur 38. We zijn super tevreden met ons PR. Onze start was perfect, we kunnen misschien een klein beetje tijd winnen. Ik heb er zin in om te knallen in de finale en dan gaan onder de 1'02". . Jonas Goeman.

clock 11:34 11 uur 34. Ik ben tevreden met dit PR. Een plaatsje beter zat er misschien in, maar aan de andere kant is het beter dat ik de finale niet meer moet rijden en me kan sparen voor morgen. Mijn voornaamste concurrent voor de achtervolging op zaterdag, Leauté, moet wel nog eens voluit gaan vanavond. Op de omnium blijft een medaille nog steeds binnen bereik. Ewoud Vromant.

clock 11:00 11 uur . Thomas/Goeman 6e - kwalificaties kilometer. Het is onze landgenoten Thomas/Goeman toch gelukt om de knop om te draaien en te knallen naar een topprestatie. Zo reed het mannelijke tandemduo naar een knap persoonlijk record van 1'02". Vanavond strijden ze met de beste 6 landen voor de medailles.



clock 10:25 10 uur 25. 7e tijd Vromant - kilometer. Zijn wens is uitgekomen. Ewoud Vromant breekt zijn oude PR van 1'16"100. De beer van Woubrechtegem deed 0"309 beter. Zijn nieuwe toptijd bedraagt nu 1'15"791. Daarmee rijdt hij zich naar een 7e plaats in de kwalificaties, hij ligt dus uit het tornooi. Het positieve daaraan is dat hij morgen aan zijn favoriete nummer de achtervolging één inspanning minder heeft moeten leveren als zijn grote concurrent Leaute. De Fransman verpluverde namelijk het WR op de kilometer met een nieuwe toptijd van 1'08"365. Tweede finishde de Japanner Shota Kawamoto. De eerste eenbenig wielrenner in de C2-klasse. Derde werd Australiër Allan Gordon gevolgd door de andere Fransman Florian Chapeau. De Ier Chis Burns en de Brit Ryan Taylor strijden met z'n 6en voor de medailles.

clock 10:20 10 uur 20. Belgen in actie: Milan Thomas/Jonas Goeman – kilometer. Voor het tandemduo Milan Thomas/Jonas Goeman is het allemaal nieuw op een WK baan para-cycling. Het is namelijk hun eerste WK. Gisteren waren ze ontgoocheld door de diskwalificatie in de teamtandemsprint. Hopelijk heeft coach Remko Meeusen het duo een serieuze peptalkgegeven, dat ze weer met een fris en leeg hoofd het vervolg kunnen aanvatten. Milan Thomas is 24 jaar en afkomstig uit Brakel, hartjeVlaamse Ardennen. Thomas lijdt aan de ziekte van Stargardt. Dit is eenerfelijke oogafwijking die het centrale deel van het oog aantast. Hierdoor ziethij alles onscherp en is alleen fietsen onmogelijk. Sinds 2018 rijdt Thomas dan ook op de tandem. De eerstejaren met ex-profrenner Bert Scheirlinckx als piloot, maar inmiddels is hetJonas Goeman die de tandem bestuurt. Daarnaast fungeert Lieven Desomviele als supersup voor Goeman. Thomas is net afgestudeerd in financiën en verzekeringswezenen behaalde eerder al het diploma vastgoed. De 29-jarige Goeman uit Wetteren is niet alleen actief inhet Para-cycling milieu, maar rijdt ook voor het wielerteam Strobantboys.Daarnaast neemt de renner er nog een fulltime job bij Volvo trucks bovenop. Op korte termijn zijn ze vast meubilair geworden binnen Paralympic Team Belgium met prachtige prestaties op de verschillende wereldbekers, op het EK en WK.

Gisteren waren ze ontgoocheld door de diskwalificatie in de teamtandemsprint. Hopelijk heeft coach Remko Meeusen het duo een serieuze peptalkgegeven, dat ze weer met een fris en leeg hoofd het vervolg kunnen aanvatten. Milan Thomas is 24 jaar en afkomstig uit Brakel, hartjeVlaamse Ardennen. Thomas lijdt aan de ziekte van Stargardt. Dit is eenerfelijke oogafwijking die het centrale deel van het oog aantast. Hierdoor ziethij alles onscherp en is alleen fietsen onmogelijk. Sinds 2018 rijdt Thomas dan ook op de tandem. De eerstejaren met ex-profrenner Bert Scheirlinckx als piloot, maar inmiddels is hetJonas Goeman die de tandem bestuurt. Daarnaast fungeert Lieven Desomviele als supersup voor Goeman. Thomas is net afgestudeerd in financiën en verzekeringswezenen behaalde eerder al het diploma vastgoed. De 29-jarige Goeman uit Wetteren is niet alleen actief inhet Para-cycling milieu, maar rijdt ook voor het wielerteam Strobantboys.Daarnaast neemt de renner er nog een fulltime job bij Volvo trucks bovenop. Op korte termijn zijn ze vast meubilair geworden binnen Paralympic Team Belgium met prachtige prestaties op de verschillende wereldbekers, op het EK en WK.

clock 09:01 09 uur 01. De kilometer is niet echt mijn specialiteit. Maar ik wil knallen naar een PR, dus beter dan 1'16"100. Hopelijk kan ik daarmee een goeie positie behouden in het Omnium klassement. Ewoud Vromant.

clock 09:01 09 uur 01. wielrennen Verbluffende Ewoud Vromant rijdt werelduurrecord aan flarden: meer dan 46 km in één uur

clock 09:00 09 uur . Eerste Belg in actie: Ewoud Vromant omstreeks 10.15 uur. De eerste Belg die voor Paralympic Team Belgium uitkomt is direct dé topper Ewoud Vromant. Ewoud heeft al een boerenjaar achter de rug met twee Belgische titels op weg en tijdrit, een wereldtitel in de tijdrit en een bronzen medaille op datzelfde WK op de weg. Daarnaast verbrak hij tussendoor eventjes het werelduurrecord in het Zwitserse Grentchen en verwees het vorige record van de Ier Colin Lynch (43,133 km) naar de prullenmand met een kanonafstand van 46 kilometer en 521 meter. Hij raapte ook een, gouden, twee zilveren en 1 bronzen medaille mee in de wereldbekerwedstrijden in Oostende en Montreal. Tijdens de wereldbeker in Duitsland had hij familiale verplichtingen vanwege de communie van zijn zoon en moest dus noodgedwongen passen voor die wedstrijd. Door een coronabesmetting was hij wel op het Europese kampioenschap de grote afwezige in de C2-klasse, anders had hij waarschijnlijk nog een grote prijzenkast moeten installeren in zijn woonplaats Woubrechtegem (Herzele). De 38-jarige tempobeul werd ook ereburger van Herzele wegens zijn prachtige prestaties op de Spelen in Tokio.

