LIVE: WK para-cycling baan: Klasse van Diederick Schelfhout in actie

clock 15:10 15 uur 10. Jarno Thierens 6e Louis Clincke 15e - kwalificatie kilometer. Jarno Thierens zette een 6e tijd neer met een PR van 1'09"464. Hij reed een goede openingsronde van 21”940. De twee volgenderonden werkte hij af in 15”. In de laatste ronde klokte hij een tijd van 16”547. De Brit Jody Cundy won de kwalificatie met 1'05"676, voor de Nieuw-Zeelander Devon Briggs. De Slovaak Jozef Metelka werd derde voor de Amerikaan Justin Widhalm. De Ier Ronan Grimes werd vijfde voor onzee landgenoot. Straffe prestatie van de nieuwkomer Thierens, die nog kan verbeteren in materiaal en prothese. Hij rijdt als een van de enigsten nog met een prothese mert schoen, terwijl zijn concurrenten een voorgevormde blade hebben die rechtstreeks op het schoenplaatje is geplaatst. Vanavond strijden zij voor goud. . Jarno Thierens 6e Louis Clincke 15e - kwalificatie kilometer Jarno Thierens zette een 6e tijd neer met een PR van 1'09"464. Hij reed een goede openingsronde van 21”940. De twee volgenderonden werkte hij af in 15”. In de laatste ronde klokte hij een tijd van 16”547. De Brit Jody Cundy won de kwalificatie met 1'05"676, voor de Nieuw-Zeelander Devon Briggs. De Slovaak Jozef Metelka werd derde voor de Amerikaan Justin Widhalm. De Ier Ronan Grimes werd vijfde voor onzee landgenoot. Straffe prestatie van de nieuwkomer Thierens, die nog kan verbeteren in materiaal en prothese. Hij rijdt als een van de enigsten nog met een prothese mert schoen, terwijl zijn concurrenten een voorgevormde blade hebben die rechtstreeks op het schoenplaatje is geplaatst. Vanavond strijden zij voor goud.

clock 14:47 14 uur 47. Niels Verschaeren 5e - kwalificatie kilometer. NielsVerschaeren zette een 5e tijd neer met een PR van 1'05"523. Hij reed een goede openingsronde van 20”627. De twee volgende ronden werkte hij af in 14”. In de laatste ronde had hij licht verval. Hij klokte een tijd van 15”928 wanneer de verzuring hoog opliep en de benen ontploften. De Heistenaar werkte zijn kilometer af met een gemiddelde sneldheid van 54,942 kilometer per uur. De Amerikaan Christopher Murphy blies de tegenstand weg. Hij finishte voor de Fransman Dorian Foulon. De Australier Shippley werd derde voor de Brit Blaine Hunt en Niels Verschaeren. De zesde man voor de finales vanavond is de Fransman Kevin Le Cunff. . Niels Verschaeren 5e - kwalificatie kilometer NielsVerschaeren zette een 5e tijd neer met een PR van 1'05"523. Hij reed een goede openingsronde van 20”627. De twee volgende ronden werkte hij af in 14”. In de laatste ronde had hij licht verval. Hij klokte een tijd van 15”928 wanneer de verzuring hoog opliep en de benen ontploften. De Heistenaar werkte zijn kilometer af met een gemiddelde sneldheid van 54,942 kilometer per uur. De Amerikaan Christopher Murphy blies de tegenstand weg. Hij finishte voor de Fransman Dorian Foulon. De Australier Shippley werd derde voor de Brit Blaine Hunt en Niels Verschaeren. De zesde man voor de finales vanavond is de Fransman Kevin Le Cunff.

clock 14:01 14 uur 01. Hoet/Monsieur 3e - kwalificatie kilometer. Griet Hoet en Anneleen Monsieur zette een knappe 3e tijd neer in de kwalificaties met 1'08"268. Vanavond strijden ze met Australië, de Verenigde Staten en de drie teams van Groot-Brittannië voor de gouden plak. Australië was de snelste met 1'07"934 voor het eerste Britse team 1'08"084. . Hoet/Monsieur 3e - kwalificatie kilometer Griet Hoet en Anneleen Monsieur zette een knappe 3e tijd neer in de kwalificaties met 1'08"268. Vanavond strijden ze met Australië, de Verenigde Staten en de drie teams van Groot-Brittannië voor de gouden plak. Australië was de snelste met 1'07"934 voor het eerste Britse team 1'08"084.

clock 12:54 12 uur 54.

clock 12:52 12 uur 52. 4e tijd Ewoud Vromant - kwalificatie achtervolging. Ewoud Vromant heeft zich naar een vierde tijd geknokt in de achtervolging. De wereldkampioen van Milton 2021 reed een solide eerste kilometer met een tijd van 1:17.013. Met een tweede kilometer klokte hij af op 1'08"955. De beer van Woubrechtegem sloot zijn achtervolging af met een laatste kilometer van 1'11"291. De 38-jarige Vromant finishte in 3'37"260. En steeds een 4e tijd over al zijn verschillende kilometers aan een gemiddelde van 49,710 kilometer per uur. De Fransman Léauté deed op zijn kilometer achtervolging 6 seconden sneller dan Vromant. Hij haalde een gemiddelde van 51,164 kilometer per uur. Tweede was voor de Japanner Kwamoto. Zij strijden vanavond in de grote finale voor de gouden plak. De Brit Ryan en Vromant strijden in de kleine finale voor brons. Daarmee kan Vromant zijn wereldtitel jammer genoeg niet verlengen. . 4e tijd Ewoud Vromant - kwalificatie achtervolging Ewoud Vromant heeft zich naar een vierde tijd geknokt in de achtervolging. De wereldkampioen van Milton 2021 reed een solide eerste kilometer met een tijd van 1:17.013. Met een tweede kilometer klokte hij af op 1'08"955. De beer van Woubrechtegem sloot zijn achtervolging af met een laatste kilometer van 1'11"291. De 38-jarige Vromant finishte in 3'37"260. En steeds een 4e tijd over al zijn verschillende kilometers aan een gemiddelde van 49,710 kilometer per uur. De Fransman Léauté deed op zijn kilometer achtervolging 6 seconden sneller dan Vromant. Hij haalde een gemiddelde van 51,164 kilometer per uur. Tweede was voor de Japanner Kwamoto. Zij strijden vanavond in de grote finale voor de gouden plak. De Brit Ryan en Vromant strijden in de kleine finale voor brons. Daarmee kan Vromant zijn wereldtitel jammer genoeg niet verlengen.

clock 11:33 11 uur 33.

clock 10:50 10 uur 50. 5e plek Thomas/Goeman - achtervolging. Onze landgenoten openden -met hun kleiner verzet ten opzichte van de cncurrentie- een hele snelle eerste kilometer in 1'06". In kilometer 2 hielden ze dat tempo vol, 1'01". In de derde kilometer kregen licht verval met 7 seconden trager dan kilometer 2. Naar het einde versnelden ze weer en finishten in een PR van 4'16"507. Ze reden een gemiddelde van 56 kilometer per uur. Goed voor een 5e tijd. De eerste tijd ging naar het Nederlandse duo Bangma/Bos voor het Britse duo McDonald/Duggleby. Ze strijden vanavond voor goud. Bangma/Bos reden gemiddeld 3 kilometer per uur sneller dan ons Belgen. Het derde podiumplekje zal uitgevochten worden tussen het andere Nederlandse duo Ter Schure/Fransen en de Fransen Lloveras/Gressier. . 5e plek Thomas/Goeman - achtervolging Onze landgenoten openden -met hun kleiner verzet ten opzichte van de cncurrentie- een hele snelle eerste kilometer in 1'06". In kilometer 2 hielden ze dat tempo vol, 1'01". In de derde kilometer kregen licht verval met 7 seconden trager dan kilometer 2. Naar het einde versnelden ze weer en finishten in een PR van 4'16"507. Ze reden een gemiddelde van 56 kilometer per uur. Goed voor een 5e tijd. De eerste tijd ging naar het Nederlandse duo Bangma/Bos voor het Britse duo McDonald/Duggleby. Ze strijden vanavond voor goud. Bangma/Bos reden gemiddeld 3 kilometer per uur sneller dan ons Belgen. Het derde podiumplekje zal uitgevochten worden tussen het andere Nederlandse duo Ter Schure/Fransen en de Fransen Lloveras/Gressier.

clock 10:20 10 uur 20.

clock 09:55 09 uur 55. Thomas/Goeman - achtervolging. Vanaf 10u openen Thomas/Goeman voor België de dag met de achtervolging. In de kwalificaties strijden de vier beste tijden voor de finales die vanavond gereden worden. Eén en twee strijden voor goud en zilver. Drie en vier gaan voor het laaste podiumplekje. . Thomas/Goeman - achtervolging Vanaf 10u openen Thomas/Goeman voor België de dag met de achtervolging. In de kwalificaties strijden de vier beste tijden voor de finales die vanavond gereden worden. Eén en twee strijden voor goud en zilver. Drie en vier gaan voor het laaste podiumplekje.

clock 09:24 09 uur 24.

clock 22-10-2022 22-10-2022.

clock 17:59 17 uur 59. Thomas/Goeman 6e - finale kilometer. In de finale van de kilometer kwam de Belgische tandem als eerste aan de start, omdat ze als laatste in de top 6 stonden. In de openingsronde vertrokken ze als een speer, 0"2 sneller dan in de voormiddag. Maar dat tempo konden ze niet aanhouden en in de laatste 3 ronden verloren ze tijd op hun eerdere schema. Thomas en Goeman waren uiteindelijk 0"076 seconden trager dan in de kwalificaties, goed voor de 6e tijd van alle deelnemers. Goud en zilver waren voor Groot-Brittannië. Brons was voor Duitsland. . Thomas/Goeman 6e - finale kilometer In de finale van de kilometer kwam de Belgische tandem als eerste aan de start, omdat ze als laatste in de top 6 stonden. In de openingsronde vertrokken ze als een speer, 0"2 sneller dan in de voormiddag. Maar dat tempo konden ze niet aanhouden en in de laatste 3 ronden verloren ze tijd op hun eerdere schema.



Thomas en Goeman waren uiteindelijk 0"076 seconden trager dan in de kwalificaties, goed voor de 6e tijd van alle deelnemers. Goud en zilver waren voor Groot-Brittannië. Brons was voor Duitsland.

clock 17:05 17 uur 05. Louis Clincke 7e Jarno Thierens 14e- scratch. In de eerste ronde van de scratch gingen de Ier Grimes en de Nieuw-Zeelander Briggs in de aanval. De twee slaagden er bijna in om een ronde te nemen, maar toen ontplofte het peloton. De renners reden overal op de piste. Na een tiental ronden kwam alles bij elkaar. Iedereen had verschillende jasjes uit gedaan. Op 20 ronden van het einde ging de Amerikaan Terell aan. De Ier Grimes sprong erachter en strandde op een halve baan, maar hij kreeg het gat nooit dicht. Ondertussen maakte het peloton snelheid. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde explodeerde Grimes, hijvoelde het melkzuur achter zijn oren kruipen. In de laatste ronde kwam het peloton voorbij Grimes en in de laatste rechte lijn ging de Slovaak Metelka over Terrell en won zo de scratch. Tweede werd de Duitser Doring en derde de moegestreden Terrell. Louis Clinke werd 7e. Voor Jarno Thierens ging het iets te snel, hij moest een ronde prijsgeven en finishte uiteindelijk als 14e. . Louis Clincke 7e Jarno Thierens 14e- scratch In de eerste ronde van de scratch gingen de Ier Grimes en de Nieuw-Zeelander Briggs in de aanval. De twee slaagden er bijna in om een ronde te nemen, maar toen ontplofte het peloton. De renners reden overal op de piste. Na een tiental ronden kwam alles bij elkaar. Iedereen had verschillende jasjes uit gedaan. Op 20 ronden van het einde ging de Amerikaan Terell aan. De Ier Grimes sprong erachter en strandde op een halve baan, maar hij kreeg het gat nooit dicht. Ondertussen maakte het peloton snelheid. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde explodeerde Grimes, hijvoelde het melkzuur achter zijn oren kruipen. In de laatste ronde kwam het peloton voorbij Grimes en in de laatste rechte lijn ging de Slovaak Metelka over Terrell en won zo de scratch. Tweede werd de Duitser Doring en derde de moegestreden Terrell. Louis Clinke werd 7e. Voor Jarno Thierens ging het iets te snel, hij moest een ronde prijsgeven en finishte uiteindelijk als 14e.

clock 17:00 17 uur .

clock 16:45 16 uur 45. Belg in actie: Louis Clincke – scratch. De twee nieuwkomers op de wielerbaan. Op 26 mei 2013 raakte Louis Clinckezwaargewond bij een motorongeval. Na 379 dagen verliet hij het UZ Gent. In augustus 2017 begon hij met para-cycling met een G-wielerwedstrijd in Maldegem. Hij werd er vierde. In 2018 ging hij voor de eerste maal mee naar de wereldbeker in Nederland.Hij nam een 5 e plaats in de wegriten een 9 e plaats in de tijdrit. Door zijn 5 e plaats op de weg mocht hij mee naar het WK in Italië. De Lembekenaar pakte bij zijn eerste WK direct brons. In 2019 werd hij opnieuw aangereden op de weg, maar ditmaal tijdens een training met zijn racefiets. Hij hield er een bekkenbreuk, gebroken elleboog en hersenschudding aan over. Na terug lang terevalideren kreeg hij vervolgens zware knielast. Enkele operaties en jarenverder stond hij er weer. Begin mei 2022 tijdens de wereldbeker in Oostende haalde hij brons in de tijdrit en zilver in de wegrit. Op het EK in Oostenrijk nam hij zilver inde wegrit en had pech in de wegrit. In de wereldbeker in Duitsland behaaldehij zijn eerste gouden medaille in de wereldbeker. In Montreal deed hij vlotjes hetzelfde nain weg- en tijdrit. In 2022 werd hij uiteindelijk ook wereldbekerleider. Op het WK in Canada pakte hij 2x zilverin weg- en tijdrit. . Belg in actie: Louis Clincke – scratch De twee nieuwkomers op de wielerbaan. Op 26 mei 2013 raakte Louis Clinckezwaargewond bij een motorongeval. Na 379 dagen verliet hij het UZ Gent. In augustus 2017 begon hij met para-cycling met een G-wielerwedstrijd in Maldegem. Hij werd er vierde. In 2018 ging hij voor de eerste maal mee naar de wereldbeker in Nederland.Hij nam een 5e plaats in de wegriten een 9e plaats in de tijdrit. Door zijn 5e plaats op de weg mocht hij mee naar het WK in Italië. De Lembekenaar pakte bij zijn eerste WK direct brons. In 2019 werd hij opnieuw aangereden op de weg, maar ditmaal tijdens een training met zijn racefiets. Hij hield er een bekkenbreuk, gebroken elleboog en hersenschudding aan over. Na terug lang terevalideren kreeg hij vervolgens zware knielast. Enkele operaties en jarenverder stond hij er weer. Begin mei 2022 tijdens de wereldbeker in Oostende haalde hij brons in de tijdrit en zilver in de wegrit. Op het EK in Oostenrijk nam hij zilver inde wegrit en had pech in de wegrit. In de wereldbeker in Duitsland behaaldehij zijn eerste gouden medaille in de wereldbeker. In Montreal deed hij vlotjes hetzelfde nain weg- en tijdrit. In 2022 werd hij uiteindelijk ook wereldbekerleider. Op het WK in Canada pakte hij 2x zilverin weg- en tijdrit.

clock 16:44 Louis Clincke reed naar een knappe 6e plek in de achtervolging. 16 uur 44. Louis Clincke reed naar een knappe 6e plek in de achtervolging.

clock 16:40 16 uur 40. Belg in actie: Jarno Thierens - scratch. Jarno Thierens is pas in het begin van het jaar met wielrennen gestart, daarvoor was de 23-jarige student -voor leerkracht van technische vakken en fysica - nog een internationale G-zwemmer . In 2016 werd hij tijdens het fietsen aangereden door een auto , waardoor hij zijn rechterbeen verloor . Hij ging zwemmen nadat hij hersteld was van het verlies van zijn been. Voor het ongeluk deed hij aan atletiek en judo, maar die sporten moest hij opgeven ten gunste van het zwemmen. Hij miste net de Paralympics in Tokio. Wegens een aanhoudende schouderblessure moest hij op zoek naar een alternatieve training. Gisteren stond hij al op internationaal niveau te blinken eneindigt op een 13e plaats in de achtervolging. Benieuwd hoe de scratch race hem afgaat? . Belg in actie: Jarno Thierens - scratch Jarno Thierens is pas in het begin van het jaar met wielrennen gestart, daarvoor was de 23-jarige student -voor leerkracht van technische vakken en fysica- nog een internationale G-zwemmer. In 2016 werd hij tijdens het fietsen aangereden door een auto, waardoor hij zijn rechterbeen verloor. Hij ging zwemmen nadat hij hersteld was van het verlies van zijn been. Voor het ongeluk deed hij aan atletiek en judo, maar die sporten moest hij opgeven ten gunste van het zwemmen. Hij miste net de Paralympics in Tokio. Wegens een aanhoudende schouderblessure moest hij op zoek naar een alternatieve training. Gisteren stond hij al op internationaal niveau te blinken eneindigt op een 13e plaats in de achtervolging. Benieuwd hoe de scratch race hem afgaat?

clock 16:38 Jarno Thierens reed naar een 13e plaats in de achtervolging. 16 uur 38. Jarno Thierens reed naar een 13e plaats in de achtervolging.

clock 13:15 13 uur 15. Diederick Schelfhout 7e - achtervolging. Diederick Schelfhout veroverde een 7e plaats in de achtervolging. Wegens veel lichamelijke problemen in 2022, waarbij hij geen enkele wegwedstrijd heeft kunnen rijden, lag zijn focus dit jaar niet op de achtervolging. De Brit Fin Graham overklaste de C3-klasse. Hij behaalde de eerste plaats in de kwalificaties. De Nederlander Matthijs Drenth kwam 8 seconden later over de streep op een 2e plaats. Zij gaan voor zilver en goud. Derde werd de Australiër David Nicholas en vierde de Spanjaard Edu Santas Assensio. Ze gaan vanavond strijden voor brons. . Diederick Schelfhout 7e - achtervolging Diederick Schelfhout veroverde een 7e plaats in de achtervolging. Wegens veel lichamelijke problemen in 2022, waarbij hij geen enkele wegwedstrijd heeft kunnen rijden, lag zijn focus dit jaar niet op de achtervolging. De Brit Fin Graham overklaste de C3-klasse. Hij behaalde de eerste plaats in de kwalificaties. De Nederlander Matthijs Drenth kwam 8 seconden later over de streep op een 2e plaats. Zij gaan voor zilver en goud. Derde werd de Australiër David Nicholas en vierde de Spanjaard Edu Santas Assensio. Ze gaan vanavond strijden voor brons.

clock 12:30 12 uur 30. Belg in actie: Diederick Schelfhout - achtervolging. Diederick Schelfhout is de meest ervaren pisterenner van al de Belgen. Didi voor de vrienden begon met para-cycling in 2012. Schelfhout stond op punt om zijn droom als profrenner op 22-jarige leeftijd waar te maken toen het noodlot toesloeg. Een auto reed zijn motor aan en de motor kwam tot ontploffing met Schelfhout er nog steeds op. Hij schoof over het harde beton en kwam samen met de motor tegen een geparkeerde auto terecht. Ook deze ontplofte. Hierdoor raakte hij voor 85% verbrand. De artsen hielden hem in een kunstmatige coma, omdat zijn verwondingen te zwaar waren. Na tal van operaties hield hij er verminderde kracht in linkerbeen en -arm, een quadricepsruptuur, kapotte linkerknie en ontbrekend vingerkootje aan over, maar dit weerhield hem er niet van terug te komen en zijn eerste brons te behalen op het WK in Mexico (2014), op de grote hoogte van Aguascalientes, waar Victor Campenaerts zijn werelduurrecord neerzette. Als renner behaalde hij de meeste successen in zijn carrière op de wielerbaan. Zo won hij op verschillende WK’s in de achtervolging in totaal 1 zilveren en 2 bronzen medailles. En op de kilometer doet hij zelfs nog beter met 2 zilveren en 2 bronzen medailles. . Belg in actie: Diederick Schelfhout - achtervolging Diederick Schelfhout is de meest ervaren pisterenner van al de Belgen. Didi voor de vrienden begon met para-cycling in 2012.



Schelfhout stond op punt om zijn droom als profrenner op 22-jarige leeftijd waar te maken toen het noodlot toesloeg.



Een auto reed zijn motor aan en de motor kwam tot ontploffing met Schelfhout er nog steeds op. Hij schoof over het harde beton en kwam samen met de motor tegen een geparkeerde auto terecht. Ook deze ontplofte. Hierdoor raakte hij voor 85% verbrand. De artsen hielden hem in een kunstmatige coma, omdat zijn verwondingen te zwaar waren.



Na tal van operaties hield hij er verminderde kracht in linkerbeen en -arm, een quadricepsruptuur, kapotte linkerknie en ontbrekend vingerkootje aan over, maar dit weerhield hem er niet van terug te komen en zijn eerste brons te behalen op het WK in Mexico (2014), op de grote hoogte van Aguascalientes, waar Victor Campenaerts zijn werelduurrecord neerzette.



Als renner behaalde hij de meeste successen in zijn carrière op de wielerbaan. Zo won hij op verschillende WK’s in de achtervolging in totaal 1 zilveren en 2 bronzen medailles. En op de kilometer doet hij zelfs nog beter met 2 zilveren en 2 bronzen medailles.