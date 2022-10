LIVE:WK para-cycling baan: Hoet/Monsieur verovert wereldtitel in kilometer, Schelfhout in actie

clock 18:00 18 uur . Ewoud Vromant 4e in achtervolging. Onze landgenoot Ewoud Vromant nam het in de kleine finale van de achtervolging het tegen de Brit Ryan Taylor op. De Brit nam de openingsronde voor zich en had snel 1" voorsprong op de werelduurrecordhouder. Die voorsprong had hij ook in de eerste kilometer. In de tweede kilometer liep de Brit uit tot 2". In de derde kilometer werd zijn voorsprong kleiner tot 1"7, maar met een tijd van 3'37"432 won de Brit het brons. De Fransman Alexandre Léauté nam het goud voor de Japanner Kawamoto. . Ewoud Vromant 4e in achtervolging Onze landgenoot Ewoud Vromant nam het in de kleine finale van de achtervolging het tegen de Brit Ryan Taylor op. De Brit nam de openingsronde voor zich en had snel 1" voorsprong op de werelduurrecordhouder. Die voorsprong had hij ook in de eerste kilometer. In de tweede kilometer liep de Brit uit tot 2". In de derde kilometer werd zijn voorsprong kleiner tot 1"7, maar met een tijd van 3'37"432 won de Brit het brons. De Fransman Alexandre Léauté nam het goud voor de Japanner Kawamoto.

clock 17:41 Opvallend: Ewoud Vromant juicht samen met de vrouwen voor hun juist verdiende wereldtitel voordat hij zijn kleine finale moet rijden. Wat een teamgeest...zeer knap! . 17 uur 41. Opvallend: Ewoud Vromant juicht samen met de vrouwen voor hun juist verdiende wereldtitel voordat hij zijn kleine finale moet rijden. Wat een teamgeest...zeer knap!

clock 17:40 17 uur 40. Hoet/Monsieur snellen naar goud in kilometer. Hoet/Monsieur snellen naar goud. We hebben een nieuwe wereldkampioen met een tijd van 1'07"410. De Gentse dames had een goede start met een openingsronde van 21"765. Daarmee hadden ze de 3e opening van het deelnemersveld. In ronde 2 en 3 maakten onze landgenoten het verschil. Daar beet eerst Groot-Brittannië en daarna -de topfavorieten voor goud- Australië hun tanden op stuk. Een fantastische prestatie voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur. Ze nemen in schoonheid afscheid van para-cycling. Volgend jaar waren ze van plan om te stoppen. In het Gentse 't Kuipke gaan ze een laatste keer in actie komen...in wereldkampioenentrui. Australië werd tweede op +0"493. Groot-Brittannië werd derde op +0"581.

clock 15:36 15 uur 36. Diederick Schelfhout 5e - kwalificatie kilometer. Diederick Schelfhout zette een 5e tijd neer van 1'09"464. De pitbull van Erembodegem reed een openingsronde van 22"131. Detwee volgende ronden werkte hij af in 15". In de laatste ronde klokte hij eentijd van 16"589. De Brit Jayco Van Gass verbrak het wereldrecord eerder gereden op de Spelen in Tokio met een tijd van 1'05"525. Hij reed met een gemiddelde van 54,940 kilometer per uur. Tweede werd een andere Brit Fin Graham voor de Nederlander Stijn Boersman. De Spanjaard Eduardo Santas Assensio eindigde 4e voor Diederick Schelfhout. De Nederlander Matthijs Drenth werd 6e. We zien dus onze landgenoot terug vanavond in de finale.

clock 15:35 Diederick Schelfhout in actie. 15 uur 35. Diederick Schelfhout in actie.

clock 15:10 15 uur 10. Jarno Thierens 6e Louis Clincke 15e - kwalificatie kilometer. Jarno Thierens zette een 6e tijd neer met een PR van 1'09"464. Louis Clincke klokte een 15e tijd. Hij reed een goede openingsronde van 21"940. De twee volgenderonden werkte hij af in 15". In de laatste ronde klokte hij een tijd van 16"547. De Brit Jody Cundy won de kwalificatie met 1'05"676, voor de Nieuw-Zeelander Devon Briggs. De Slovaak Jozef Metelka werd derde voor de Amerikaan Justin Widhalm. De Ier Ronan Grimes werd vijfde voor onzee landgenoot. Straffe prestatie van de debutant Thierens, die nog kan verbeteren in materiaal en prothese. Hij rijdt als een van de enigsten nog met een prothese mert schoen, terwijl zijn concurrenten een voorgevormde blade hebben die rechtstreeks op het schoenplaatje is geplaatst. Vanavond strijden zij voor goud.

clock 15:09 Jarno Thierens in actie. 15 uur 09. Jarno Thierens in actie.

clock 14:47 14 uur 47. Niels Verschaeren 5e - kwalificatie kilometer. NielsVerschaeren zette een 5e tijd neer met een PR van 1'05"523. Hij reed een goede openingsronde van 20"627. De twee volgende ronden werkte hij af in 14". In de laatste ronde had hij licht verval. Hij klokte een tijd van 15"928 wanneer de verzuring hoog opliep en de benen ontploften. De Heistenaar werkte zijn kilometer af met een gemiddelde sneldheid van 54,942 kilometer per uur. De Amerikaan Christopher Murphy blies de tegenstand weg. Hij finishte voor de Fransman Dorian Foulon. De Australier Shippley werd derde voor de Brit Blaine Hunt en Niels Verschaeren. De zesde man voor de finales vanavond is de Fransman Kevin Le Cunff.

clock 14:46 Niels Verschaeren in actie. 14 uur 46. Niels Verschaeren in actie.

clock 14:01 14 uur 01. Hoet/Monsieur 3e - kwalificatie kilometer. Griet Hoet en Anneleen Monsieur zette een knappe 3e tijd neer in de kwalificaties met 1'08"268. Vanavond strijden ze met Australië, de Verenigde Staten en de drie teams van Groot-Brittannië voor de gouden plak. Australië was de snelste met 1'07"934 voor het eerste Britse team 1'08"084.

clock 14:00 Griet Hoet en Anneleen Monsieur in actie. 14 uur . Griet Hoet en Anneleen Monsieur in actie.

clock 12:52 12 uur 52. 4e tijd Ewoud Vromant - kwalificatie achtervolging. Ewoud Vromant heeft zich naar een vierde tijd geknokt in de achtervolging. De wereldkampioen van Milton 2021 reed een solide eerste kilometer met een tijd van 1:17.013. Met een tweede kilometer klokte hij af op 1'08"955. De beer van Woubrechtegem sloot zijn achtervolging af met een laatste kilometer van 1'11"291. De 38-jarige Vromant finishte in 3'37"260. En steeds een 4e tijd over al zijn verschillende kilometers aan een gemiddelde van 49,710 kilometer per uur. De Fransman Léauté deed op zijn kilometer achtervolging 6 seconden sneller dan Vromant. Hij haalde een gemiddelde van 51,164 kilometer per uur. Tweede was voor de Japanner Kwamoto. Zij strijden vanavond in de grote finale voor de gouden plak. De Brit Ryan en Vromant strijden in de kleine finale voor brons. Daarmee kan Vromant zijn wereldtitel jammer genoeg niet verlengen.

clock 12:51 Ewoud Vromant in actie. 12 uur 51. Ewoud Vromant in actie.

clock 10:50 10 uur 50. 5e plek Thomas/Goeman - achtervolging. Onze landgenoten openden -met hun kleiner verzet ten opzichte van de cncurrentie- een hele snelle eerste kilometer in 1'06". In kilometer 2 hielden ze dat tempo vol, 1'01". In de derde kilometer kregen licht verval met 7 seconden trager dan kilometer 2. Naar het einde versnelden ze weer en finishten in een PR van 4'16"507. Ze reden een gemiddelde van 56 kilometer per uur. Goed voor een 5e tijd. De eerste tijd ging naar het Nederlandse duo Bangma/Bos voor het Britse duo McDonald/Duggleby. Ze strijden vanavond voor goud. Bangma/Bos reden gemiddeld 3 kilometer per uur sneller dan ons Belgen. Het derde podiumplekje zal uitgevochten worden tussen het andere Nederlandse duo Ter Schure/Fransen en de Fransen Lloveras/Gressier.