LIVE: WK para-cycling baan: Ewoud Vromant op zoek naar eremetaal

De kilometer is niet echt mijn specialiteit. Maar ik wil knallen naar een PR, dus beter dan 1'16"100. Hopelijk kan ik daarmee een goeie positie behouden in het Omnium klassement. Ewoud Vromant

wielrennen Verbluffende Ewoud Vromant rijdt werelduurrecord aan flarden: meer dan 46 km in één uur

Eerste Belg in actie: Ewoud Vromant omstreeks 10.15 uur. De eerste Belg die voor Paralympic Team Belgium uitkomt is direct dé topper Ewoud Vromant. Ewoud heeft al een boerenjaar achter de rug met twee Belgische titels op weg en tijdrit, een wereldtitel in de tijdrit en een bronzen medaille op datzelfde WK op de weg. Daarnaast verbrak hij tussendoor eventjes het werelduurrecord in het Zwitserse Grentchen en verwees het vorige record van de Ier Colin Lynch (43,133 km) naar de prullenmand met een kanonafstand van 46 kilometer en 521 meter. Hij raapte ook een, gouden, twee zilveren en 1 bronzen medaille mee in de wereldbekerwedstrijden in Oostende en Montreal. Tijdens de wereldbeker in Duitsland had hij familiale verplichtingen vanwege de communie van zijn zoon en moest dus noodgedwongen passen voor die wedstrijd. Door een coronabesmetting was hij wel op het Europese kampioenschap de grote afwezige in de C2-klasse, anders had hij waarschijnlijk nog een grote prijzenkast moeten installeren in zijn woonplaats Woubrechtegem (Herzele). De 38-jarige tempobeul werd ook ereburger van Herzele wegens zijn prachtige prestaties op de Spelen in Tokio.

8e plaats Diederik Schelfhout in scratch. Buiten enkele speldenprikken bleef de 15 kilometer lange scratchrace gesloten. Halfweg koers plaatste de wereldkampioen op de weg, Fin Graham, een snedige aanval. De Spanjaard Edu Santas Assensio ging de Brit met heel veel moeite terughalen. De Schot Graham was de sterkste renner en controleerde de hele wedstrijd tot 5 ronden voor het einde. Dat was het moment voor de Franse tijdrijder Florian Bouziani, maar die geraakte niet weg. Het was even stil en onze landgenoot Diederick Schelfhout kwam vanuit de achterste regionen voor zijn ultieme aanval. Leider Graham controleerde vlotjes. Op 3 ronden van het einde zette de Nederlander Mathijs Drenth zeer snedig aan. Enkel Graham en Assensio konden de aanval beantwoorden. In de laatste 2 ronden ging Graham aan de leiding en sprintte naar de overwinning. De jonge Schot nam het goud en werd wereldkampioen scratch voor de Spanjaard Assensio die het zilver nam. Brons was voor de Nederlander Drenth. Diederick Schelfhout kwam op plek 8 binnen.



Een mens kan ook niet in alles goed zijn. Ik had op iets beter gehoopt, maar een teleurstelling is het zeker niet. 4 ronden voor het einde kwam de man met de hamer langs. Ik denk met deze voorbereiding dat ik met een tevreden gevoel mag terugblikken op mijn eerste pisteseizoen. Nu is het vooral genieten van de andere disciplines, ik heb geen speciale verwachtingen. Louis Clincke

Clincke 6e en Thierens 13e in achtervolging. Lembekenaar Louis Clincke strandt in de individuele achtervolging op 4,3 seconden van de finales op een 6e plaats met een persoonlijk record van 4'49"032. Jarno Thierens is pas in het begin van het jaar met wielrennen gestart, daarvoor was de 23-jarige student -voor leerkracht van technische vakken en fysica- nog een internationale G-zwemmer. Hij miste net de Paralympics in Tokio. Wegens een aanhoudende schouderblessure moest hij op zoek naar een alternatieve training. Vandaag staat hij al op internationaal niveau te blinken en eindigt op een 13e plaats met een fantastisch persoonlijk record: 4'59"449.



Ik heb de eerste 2 ronden voluit gereden om mijn pak en verzet te testen voor de kilometer, maar omdat mijn pak een antisliplaag op het zitvlak heeft, was mijn test niet 100% geslaagd. Ik bleef eerst hangen achter mijn zeem toen ik mijn positie wou innemen, dus ik moest me weer rechtzetten. Daarom ga ik zaterdag weer mijn oude vertrouwde Speedmaster aandoen. Niels Verschaeren

16e plaats Niels Verschaeren achtervolging. Niels Verschaeren heeft de individuele achtervolging als ideale voorbereiding gebruikt voor de kilometer, omdat hij toch besefte dat een podium moeilijk haalbaar was. Nog eens goed voluit gaan en het verzet testen voor zaterdag, wanneer de kilometer gereden wordt. De 30-jarige Heistenaar eindigde daarmee op een 16e plaats.

Zoals ik al heel mijn leven zeg: we gaan een brug moeten bouwen en er ons overzetten. Het is natuurlijk zéér jammer, maar we kunnen de klok niet terugdraaien. Het enige waar ik aan moet denken, is dat het alleen maar beter zal zijn. Zaterdag en zondag krijgen we nieuwe kansen en dit WK zal in stijgende lijn gaan. Griet Hoet

Emotionele reactie van Jonas Goeman. "Dit is een hele grote teleurstelling", vertelt een geëmotioneerde Jonas Goeman aan Sporza. "Dit heb ik nog nooit eerder gevoeld. We gingen alleen voor goud en nu hebben we niets." "De vrouwen doen alles perfect en wij moesten het alleen maar afmaken. We zaten echt ideaal. Ik nam extra snelheid in de bocht om op het rechte deel van de wielerbaan erover te komen, wat op training altijd perfect lukte." "Ik voelde dat we snel naderden en heb nog tegen geduwd (op mijn pedalen) om af te remmen, maar helaas komen we net een paar millimeter te vroeg over de damestandem." "Ik zag het direct aankomen. De teleurstelling is enorm groot, aangezien ik de andere drie (zijn stoker Milan Thomas, Griet Hoet en Anneleen Monsieur) ook teleurstel door deze fout te maken." "Ook Remko (Meeusen, de bondscoach), de staf, kinesisten en al die anderen die hier achter ons staan. Waaronder ook het thuisfront van supporters en sponsors die hier heel veel van verwachtten. Een enorme ontgoocheling."



Om 15.15 u doen we voort. Het is nu even middagpauze. Rond 15.15 uur is het weer aan de Belgen.

DSQ voor Belgische tandemteamsprint. Het Belgische viertal -Hoet/Monsieur en Thomas/Goeman- zette een fantastische tijd neer van 51" wat hen op een virtuele tweede plaats bracht. Maar de jury was van mening dat de wissel tussen de twee tandems niet correct was verlopen. Conclusie: diskwalificatie voor ons viertal en een zekere medaille door de neus geboord.

Met een nieuw PR van 12"173 en een uiteindelijk 4e plaats ben ik heel tevreden. Dat plaatst me ook perfect in een goede positie in het Omnium klassement. Ewoud Vromant