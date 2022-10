7 Belgen komen in actie op dag 1 van WK para-cycling in Parijs

De paralympische baanrenners beginnen er al in de ochtend aan. Om 10.15 u. bijt Niels Verschaeren de Belgische spits af met de 200m vliegende start in het omnium.

08 uur 52. 10.15 u. De paralympische baanrenners beginnen er al in de ochtend aan. Om 10.15 u. bijt Niels Verschaeren de Belgische spits af met de 200m vliegende start in het omnium. .

clock 08:44

08 uur 44. 7 Belgen. Vandaag is de eerste dag van het WK paracycling op de piste in Parijs. Tot en met zondag gaan 7 Belgen en 2 piloten op zoek naar eremetaal. Alle Belgen komen vandaag al meteen in actie. Ontdek hun programma in de rechterkant (desktop) of onderaan (mobiel). Belgische delegatie: Louis Clincke (klasse C4) Griet Hoet (met stuurvrouw Anneleen Monsieur - klasse B) Jarno Thierens (klasse C4) Milan Thomas (met stuurman Jonas Goeman - klasse B) Diederick Schelfhout (klasse C3) Niels Verschaeren (klasse C5) Ewoud Vromant (klasse C2) .