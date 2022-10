Welke tegenstanders loten Belgische beloften voor EK en waarom is het EK zo belangrijk?

Waar en wanneer vindt het EK U21 plaats?

Volgend jaar staat het EK voor beloften gepland na het reguliere voetbalseizoen, tijdens de maanden juni en juli. De groepsfase gaat van start op 21 juni, de finale staat gepland op 8 juli. Roemenië en Georgië zijn de organiserende landen. De openingsmatch is voor Roemenië, de finale zal plaatsvinden in Georgië, dat zelf voor het eerst zal deelnemen aan het EK U21.

Waarom is dit EK U21 zo belangrijk?

Het EK voor beloften is traditioneel van groot belang met het oog op de Olympische Spelen. Op basis van dit EK worden namelijk de tickets uitgereikt voor het olympisch voetbaltoernooi. Het EK U21 wordt om de 2 jaar georganiseerd, en om de 4 jaar worden er de olympische tickets uitgedeeld.



De laatste keer dat België mee voetbalde op de Spelen, was tijdens de editie van 2008 in China. De Gouden Generatie van onder anderen Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini en Mousa Dembélé liet zich toen een eerste keer zien op het grote podium.



De top 3 van het EK U21 mag een uitnodiging in de bus verwachten voor Parijs 2024. Uitzonderingen hierop zijn Frankrijk, dat als gastland van de Spelen al geplaatst is, en Engeland, dat enkel als Groot-Brittannië kan deelnemen aan de Spelen.

Omdat er daarover geen akkoord is tussen de voetbalbonden van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland kan Engeland zich niet plaatsen via dit EK.

Wie zich wel kan plaatsen via deze weg, zijn de Belgische beloften. Noteer dus zeker de loting voor de groepsfase van het EK U21 in uw agenda vanavond, te volgen via livestream op deze site. De Belgen zijn ingedeeld in pot 3.