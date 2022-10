Liveblog: worden Kopecky en Evenepoel ook de prijsbeesten op de Flandrien?

clock 20:38

20 uur 38. Winnaars in de jeugdcategorieën. Bij de mannen en vrouwen worden straks geen grote verrassingen verwacht en ook in de jeugd hebben met Alec Segaert (beloften), Vlad Van Mechelen (junioren) en Cedric Keppens (nieuwelingen) de favorieten gewonnen. Segaert en Van Mechelen wonnen op het voorbije WK in Wollongong nog respectievelijk zilver en brons. Keppens veroverde dan weer goud op de Europese Jeugdspelen. .