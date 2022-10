Kijk vanaf 18 uur naar de loting voor het EK voor beloften met de jonge Duivels

De Belgische beloften legden een indrukwekkend parcours af in de voorronde. Met 6 zeges en 2 draws bleven de Belgen ongeslagen en wonnen ze hun groep met onder andere Denemarken, Turkije en Schotland.

Voor de loting van de groepsfase van het EK is België beland in pot 3. Het EK vindt volgend jaar plaats van 21 juni tot 8 juli in Roemenië en Georgië. Het EK geldt ook als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.