De Italiaanse fietsvakantie van revaliderende Tiesj Benoot: "Vriend beter in conditie dan ik"

Nu is Benoot opnieuw te vinden in Italië, voor een vakantie die in het teken staat van de fiets. Nog niet met de wegfiets, want dat is nog te lastig. Voor de gelegenheid moet de Gentenaar zijn wegexemplaar inruilen voor de mountainbike.

Een zware val op training in Italië zorgde er twee maanden geleden voor dat Tiesj Benoot zijn seizoen vroeger dan gepland moest beëindigen. Hij hield een gebroken nekwervel over aan een aanrijding door een onoplettende chauffeur.

Vooral de nek versterken is de prioriteit voor de renner van Jumbo-Visma. "In het begin had ik na een uur fietsen al last van mijn nek, ik kan pas sinds deze week weer wat langer rijden. Het is de eerste keer tijdens mijn revalidatie dat ik een paar dagen niet bij de kiné ben geweest."

"Een van mijn vrienden is in betere conditie dan ik"

Wat doet Benoot nu precies in Italië? "Ik ben hier op vakantie met wat vrienden en we volgen de route van de Tuscany Trail (een groot bikepacking event, red). Dat is een route van 500 kilometer die we in 5 ritten hebben opgesplitst".

Net als bij het echte event, nemen ook Benoot en zijn vrienden al hun bagage zelf mee op de fiets. "We slapen wel in B&B's of hotels, maar we zijn niet afhankelijk van een volgwagen of andere mensen."

Bij Benoots reisgezellen zitten zijn neef, een vriend en ook Jari Verstraeten, die in september nog vicewereldkampioen tijdrijden Gran Fondo werd.

"Jari is op dit moment beter in conditie dan ikzelf", vertrouwt Benoot ons toe. "De twee anderen rijden met een e-bike. Dat betekent dat de middagstop obligatoir lang is om die e-bikes terug op te laden."