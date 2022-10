90 minutes zwaait Steven Defour uit: luister nu naar "Afscheid van een vriend"

KV Mechelen heeft een coach geBuijsd en in één moeite door de Steven vooruitgewend en een podcast gevierendeeld. We beginnen met een ode aan Stevie D - ergens tussen Petrarca en Guus Meeuwis in. Maar if it’s broken, you got to fix it: Wesley S viel in zijn carrière nooit met de glimlach in zoals vandaag.

Club Brugge walst door de Champions League, ook daarom putte Anderlecht zowaar moed uit een nederlaag. Er is de verrijzenis van Kepa, de quotes van Brobbey, Sarri en D’Haene. Real was uitgekookter dan een slap Barcelona, Mo Salah kreeg Pep op de knieën. En uit The Redeem Team valt misschien wel een ideetje voor de Rode Duivels in Qatar te puren.