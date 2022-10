Wat een domper: Futsal Flames krijgen ongeziene bolwassing van Spanje in EK-voorronde

clock 14:38

14 uur 38. Spanje geeft voetballes aan België. De Belgische futsaldames mogen hun EK-dromen na één wedstrijd in de 2e voorronde al opbergen. Tweevoudig Europees kampioen Spanje trakteerde Imke Courtois en co woensdagmiddag op een geweldige pandoering: 14-0. Spanje, dat in 2019 en 2022 de eerste 2 edities van het EK won, had geen kind aan een weerloos België en leidde bij de rust al met 8-0. Daar kwamen na de pauze nog 6 goals bij. Met Sotelo en Cordoba waren 2 speelsters goed voor een hattrick. Donderdag spelen de Futsal Flames hun 2e match. Dan is gastland Finland de tegenstander. De 3e en laatste poulematch is zaterdag tegen Zweden. Alleen de 4 groepswinnaars stoten door naar de Final 4. .