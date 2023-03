VIDEO: Bakayoko scoort alweer (met wat geluk) en helpt PSV naar halve finales Beker

clock 20:35 20 uur 35. Bakayoko helpt PSV naar halve finales. Titelverdediger PSV heeft zonder al te veel moeite tweedeklasser ADO Den Haag uitgeschakeld op weg naar de halve finales van de Nederlandse Beker. Het kon daarvoor alweer rekenen op de Belgische uitblinker Johan Bakayoko, die in bloedvorm verkeert. De winger bedankt voor zijn contractverlenging in Eindhoven en opende de score in de kwartfinale. Met wat meeval - via een ADO-been en de paal - ging zijn volley in doel. Guus Til en Ibrahim Sangare brachten PSV nog voor het uur op een 3-0-voorsprong. De treffer van Sellouki voor ADO kon het lot van de tweedeklasser van coach Dick Advocaat niet meer veranderen: 3-1. . Bakayoko helpt PSV naar halve finales Titelverdediger PSV heeft zonder al te veel moeite tweedeklasser ADO Den Haag uitgeschakeld op weg naar de halve finales van de Nederlandse Beker.



Het kon daarvoor alweer rekenen op de Belgische uitblinker Johan Bakayoko, die in bloedvorm verkeert. De winger bedankt voor zijn contractverlenging in Eindhoven en opende de score in de kwartfinale. Met wat meeval - via een ADO-been en de paal - ging zijn volley in doel.



Guus Til en Ibrahim Sangare brachten PSV nog voor het uur op een 3-0-voorsprong. De treffer van Sellouki voor ADO kon het lot van de tweedeklasser van coach Dick Advocaat niet meer veranderen: 3-1.

clock 21:57 21 uur 57. Amateurclub Spakenburg naar de halve finales. Spakenburg, een derdeklasser uit Bunschoten, blijft maar sprookjes schrijven in dit bekertoernooi. Na Groningen in de tweede ronde en Katwijk in de 1/8e finales (na penalty's) moest in de kwartfinales ook Utrecht voor de bijl.



Spakenburg toonde zich in de Galgenwaard uiterst efficiënt. Zowat elke kans resulteerde in een doelpunt, 4 in totaal uiteindelijk. Bij Utrecht kon de Belg Boussaid een afgang ook niet voorkomen. Eindstand: 1-4.



Met deze stunt evenaart Spakenburg - dat om religieuze redenen nooit op zondag speelt - zijn grote dorpsrivaal IJsselmeervogels. Die club bereikte in 1975 de halve finales van het bekertoernooi, wat hen toen de bekroning van Sportploeg van het Jaar opleverde.

clock 23:51 23 uur 51. Feyenoord wint spektakelmatch. De toeschouwers in de Kuip moesten vanavond enkele keren in hun eigen kaak knijpen.



Tot minuut 89 stond Feyenoord 0-2 in het krijt tegen NEC. Maar handspel en een rode kaart voor Sandler luidden het begin van een doldwaze avond in. Kokcü verzilverde de strafschop en 2 minuten later dwong Paixao met de 2-2-gelijkmaker nog verlengingen af.



In die verlengingen werd liefst 4 keer gescoord. Feyenoord boog een 2-3-achterstand om in een 4-3-voorsprong, maar slikte 2 minuten voor het einde van de verlengingen de 4-4-gelijkmaker.



Strafschoppen moesten voor de beslissing zorgen. De eerste 7 penalty's gingen erin. Bronkhorst miste voor NEC, waarna Paixao vanaf de stip een einde maakte aan een knotsgekke avond.

clock 20:37 20 uur 37. PSV stoot door, assist Hazard. Thorgan Hazard heeft zijn start bij PSV niet gemist. Na 2 invalbeurten heeft hij al 1 goal en 1 assist achter zijn naam staan.



Vorig weekend scoorde Hazard bij zijn competitiedebuut tegen Feyenoord (2-2). Vanavond liet hij een assist optekenen.



De Rode Duivel controleerde een kwartier voor tijd de bal met de borst en legde klaar voor Luuk de Jong, die van dichtbij de 3-1-eindstand vastlegde tegen Emmen. In het openingskwartier maakte PSV-verdediger Branthwaite grote sier met 2 goals.



PSV staat nu in de kwartfinales. Vorig jaar won de club uit Eindhoven de finale met 2-1 tegen Ajax.

clock 22:57 Tom Boere (ex-AA Gent) opende de score voor NAC, Sydney van Hooijdonk was de beul met twee goals voor Heerenveen. NAC is de ex-club van jeugdproduct Van Hooijdonk en pa Pierre heeft er een bestuursfunctie.

clock 21:59 De amateurs kunnen niet nog eens stunten.

clock 21:36 21 uur 36. Utrecht klopt AZ na verlengingen. AZ en Utrecht zijn dit seizoen een garantie op spektakel in hun onderlinge duels. Kort na de 5-5 in de Eredivisie won Utrecht in de beker van de nummer 2 in de competitie. De thuisploeg verzamelde vooral voor de pauze kansen bij de vleet, maar een verdwaalde voorzet van Viergever verraste op het uur alles en iedereen bij AZ. AZ kon kort voor het einde met een penalty langszij komen, maar Karlsson faalde. Niet getreurd: nog geen halve minuut later was het wel kassa met zijn volley bij de eerstopvolgende aanval. Verlengingen en daar sloeg Utrecht toch weer toe dankzij Maeda. In 2016 en 2020 haalde Utrecht de finale, maar de laatste bekerwinst dateert van 2004. AZ won de beker voor het laatst in 2013. Daarna verloor het in 2017 en 2018 de finale.

clock 23:03 23 uur 03. Groningen loopt blamage op tegen Spakenburg. In de 2e ronde van de Nederlandse beker heeft eersteklasser Groningen een blauwtje gelopen. Amateurclub Spakenburg stond na een dik halfuur al 0-2 voor op het veld van de eersteklasser.



Het werd nog pijnlijker voor Groningen (de nummer 15 uit Eredivisie) toen het 20 minuten voor tijd een 2e strafschop incasseerde. Invaller Dankerlui maakte het nog spannend door nog 2 keer te scoren voor Groningen: van 0-3 ging het naar 2-3. Maar Spakenburg stelde de zege veilig, een stunt van formaat.



Nog in de Nederlandse beker heeft Feyenoord zich niet laten verrassen. Thuis tegen Zwolle stonden de Rotterdammers na 3 minuten al 0-1 achter. Maar Wieffer en Danilo (2 goals) zorgden voor een ticket voor de volgende ronde.

clock 23:10 23 uur 10. Ajax wint in de Brabantse hoofdstad Den Bosch.

clock 23:07 23 uur 07. Grieperig Ajax stoot door. Ajax heeft Den Bosch opzijgeschoven in de tweede ronde. Alfred Schreuder moest flink puzzelen. Een aanzienlijk deel van zijn basisteam lag in de ziekenboeg met griep.

Tadic en Taylor klaarden de klus. De eerste zette een penalty om, de tweede schoof de 0-2 in doel.

clock 22:09 22 uur 09. Ook Cambuur verslikt zich in amateurteam De Treffers. De Treffers doen het weer. Na RKC in de eerste ronde knikkert het nu Cambuur uit de Nederlandse beker. Willem den Dekker werd de held van de avond. Hij maakte het enige doelpunt van de match (1-0).

