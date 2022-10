Thierry Neuville sluit de eerste dag in Catalonië af op de 3e plaats

clock 18:51

18 uur 51. Neuville kan goeie start niet aanhouden. Thierry Neuville was sterk begonnen aan de Rally van Catalonië en na de ochtendsessie stond hij ook aan de leiding. Maar in de namiddag verloor hij het vertrouwen in de auto en koos hij samen met zijn team ook voor een verkeerde bandenset (gokkend op regen). Het gevolg was dat de Toyota's van Sébastien Ogier en wereldkampioen Kalle Rovanperä hem voorbij denderden. Met een dikke 12 seconden achterstand en nog 11 races op het programma hoeft Neuville wel nog niet te wanhopen. Een tweede GP-zege van het seizoen zit er nog altijd in. .