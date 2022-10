Thibaut Courtois krijgt Lev Jasjin-trofee: "Onmogelijk om Gouden Bal te winnen als doelman"

Thibaut Courtois heeft een nieuwe trofee om in zijn prijzenkast te zetten thuis. De Belgische nummer 1 kreeg op de gala-avond van de Ballon d'Or in Parijs de prijs voor de beste doelman ter wereld. In de algemene stand van de Gouden Bal werd Courtois 7e. "De stemming is niet in het voordeel van doelmannen", reageert de Belgische goalie.