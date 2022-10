Thibaut Courtois krijgt Lev Jasjin-trofee na wereldseizoen bij Real Madrid

Bij de onthulling van zijn 7e plek in het algemene klassement keek Courtois een beetje droevig, maar meteen daarna had hij wel reden om te vieren. De Belg kreeg de Lev Jasjin-trofee, de prijs voor de beste doelman van het jaar.

"Ik wil vooral mijn ploegmaats bedanken", vertelde hij op het podium. "Ik ben trots dat ik bij dat team speel. Het was een ongelooflijk seizoen."

De doelman van Real Madrid was afgelopen seizoen inderdaad de uitblinker in de finale van de Champions League. Met een onwaarschijnlijke reeks van 9 reddingen hield hij de nul op het bord tegen Liverpool waardoor de Koninklijke voor de 14e keer de eindzege pakte. Met Real kroonde Courtois zich tevens tot landskampioen.

Afgelopen seizoen liet hij 22 clean sheets optekenen in 52 wedstrijden. Het is de eerste keer dat Courtois de prijs wint. Vorig jaar moest hij nog de duimen leggen voor Donnarumma.

Courtois kreeg ook nog een vraag over zijn ambities op het WK. "In 2018 verloren we jammer genoeg tegen Frankrijk", vertelde hij. "Maar we hopen het dit keer beter te doen. We hebben een goeie ploeg en kunnen nog iets moois laten zien."