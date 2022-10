Rally van Catalonië: Thierry Neuville rukt op naar de 2e plaats

clock 21:20 21 uur 20. Neuville duikt als 2e de slotdag in. Met winst in de superspecial is Thierry Neuville (Hyundai) in Salou over Rovanperä naar de 2e plaats opgerukt. Onze landgenoot krijgt morgen nog in 4 klassementsritten de kans om zijn achterstand van 20 seconden op leider Ogier weg te werken. . Neuville duikt als 2e de slotdag in Met winst in de superspecial is Thierry Neuville (Hyundai) in Salou over Rovanperä naar de 2e plaats opgerukt. Onze landgenoot krijgt morgen nog in 4 klassementsritten de kans om zijn achterstand van 20 seconden op leider Ogier weg te werken.

clock 21:18 21 uur 18. Het podium is het doel. Als het mogelijk is, wil ik winnen. Als dat niet mogelijk is, ben ik blij met de 2e plaats. Thierry Neuville. Het podium is het doel. Als het mogelijk is, wil ik winnen. Als dat niet mogelijk is, ben ik blij met de 2e plaats. Thierry Neuville

clock 21:18 21 uur 18.

clock 11:53 11 uur 53. Het was een goede rit voor ons. We hebben wel nog wat werk aan de wagen. Telkens wanneer de weg vuil wordt, heb ik een minder goed gevoel met de wagen en ken ik zijn limieten niet. We kunnen sneller en beter, op voorwaarde dat we een betere afstelling vinden. Thierry Neuville. Het was een goede rit voor ons. We hebben wel nog wat werk aan de wagen. Telkens wanneer de weg vuil wordt, heb ik een minder goed gevoel met de wagen en ken ik zijn limieten niet. We kunnen sneller en beter, op voorwaarde dat we een betere afstelling vinden. Thierry Neuville

clock 11:50 11 uur 50. Neuville blijft derde na ochtendsessie. Sébastien Ogier blijft aan de leiding in de Rally van Spanje na de ochtendsessie op zaterdag. De Fransman heeft een voorsprong van 9,7 seconden op eerste achtervolger en teamgenoot Kalle Rovanperä. Thierry Neuville is derde op 14,2 seconden. De derde rit van zaterdagochtend werd geannuleerd na een zware crash van Gus Greensmith. Neuville begon uitstekend aan de tweede wedstrijddag. De Belg reed de snelste tijd en was daarbij 0,9 seconden sneller dan Ogier en 1,5 seconden sneller dan Rovanperä. In de tweede rit van de dag reed Ogier de snelste tijd. De Fransman was op zijn beurt 2,6 seconden sneller dan Neuville en 4,3 seconden sneller dan Rovanperä. In de stand loopt Ogier iets verder weg van zijn achtervolgers. Neuville nadert dan weer op Rovanperä. Zaterdagnamiddag worden dezelfde drie ritten als deze voormiddag gereden. De tweede wedstrijddag eindigt vanavond met een korte klassementsrit in het centrum van Salou. De Rally van Spanje eindigt zondagnamiddag. . Neuville blijft derde na ochtendsessie Sébastien Ogier blijft aan de leiding in de Rally van Spanje na de ochtendsessie op zaterdag. De Fransman heeft een voorsprong van 9,7 seconden op eerste achtervolger en teamgenoot Kalle Rovanperä. Thierry Neuville is derde op 14,2 seconden. De derde rit van zaterdagochtend werd geannuleerd na een zware crash van Gus Greensmith. Neuville begon uitstekend aan de tweede wedstrijddag. De Belg reed de snelste tijd en was daarbij 0,9 seconden sneller dan Ogier en 1,5 seconden sneller dan Rovanperä. In de tweede rit van de dag reed Ogier de snelste tijd. De Fransman was op zijn beurt 2,6 seconden sneller dan Neuville en 4,3 seconden sneller dan Rovanperä. In de stand loopt Ogier iets verder weg van zijn achtervolgers. Neuville nadert dan weer op Rovanperä. Zaterdagnamiddag worden dezelfde drie ritten als deze voormiddag gereden. De tweede wedstrijddag eindigt vanavond met een korte klassementsrit in het centrum van Salou. De Rally van Spanje eindigt zondagnamiddag.





clock 11:49 11 uur 49.

clock 22-10-2022 22-10-2022.

clock 18:51 18 uur 51. Neuville kan goeie start niet aanhouden. Thierry Neuville was sterk begonnen aan de Rally van Catalonië en na de ochtendsessie stond hij ook aan de leiding. Maar in de namiddag verloor hij het vertrouwen in de auto en koos hij samen met zijn team ook voor een verkeerde bandenset (gokkend op regen). Het gevolg was dat de Toyota's van Sébastien Ogier en wereldkampioen Kalle Rovanperä hem voorbij denderden. Met een dikke 12 seconden achterstand en nog 11 races op het programma hoeft Neuville wel nog niet te wanhopen. Een tweede GP-zege van het seizoen zit er nog altijd in. . Neuville kan goeie start niet aanhouden Thierry Neuville was sterk begonnen aan de Rally van Catalonië en na de ochtendsessie stond hij ook aan de leiding. Maar in de namiddag verloor hij het vertrouwen in de auto en koos hij samen met zijn team ook voor een verkeerde bandenset (gokkend op regen). Het gevolg was dat de Toyota's van Sébastien Ogier en wereldkampioen Kalle Rovanperä hem voorbij denderden.



Met een dikke 12 seconden achterstand en nog 11 races op het programma hoeft Neuville wel nog niet te wanhopen. Een tweede GP-zege van het seizoen zit er nog altijd in.