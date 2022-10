Midweekvoetbal, tennis, veldrijden...: de sportweek zit opnieuw boordevol

Snakt u na Super Sunday al naar een nieuwe dosis sport? Dan hoeft u deze week zeker niet af te kicken, want met een midweekspeeldag in de Jupiler Pro League, het ATP-toernooi van Antwerpen en twee veldritten is er genoeg in de aanbieding.

Het WK voetbal gooide de voetbalkalender grondig overhoop, dus de wedstrijden in de Jupiler Pro League volgen elkaar noodgedwongen in sneltempo op. Deze week staan speeldag 13 en 14 op het programma. De debatten worden dinsdag geopend met Charleroi-Kortrijk en Eupen-OHL (18.30u). Later op de avond gaat leider Genk thuis tegen Westerlo op zoek naar een zesde zege op een rij. Seraing ontvangt Cercle Brugge. Woensdag zijn kampioen Club Brugge en vicekampioen Union aan zet. Blauw-zwart speelt drie dagen na de winst in de klassieker bij Anderlecht thuis tegen STVV (20.45u). Union krijgt dan weer AA Gent (18.30u) op bezoek. Standard is woensdagavond te gast bij KV Mechelen, dat na een 0 op 9 aan bezinning toe is. Donderdag volgen de laatste twee wedstrijden van speeldag dertien. Antwerp probeert na de nederlaag bij Standard op te veren tegen Oostende (18.30u), Anderlecht trekt later op de avond naar rode lantaarn Zulte Waregem (20.45).

En veel rust krijgen de Belgische ploegen niet, want komend weekend staat speeldag 14 al op het programma. Blikvangers op de affiche zijn de confrontatie tussen kampioen Club Brugge en vicekampioen Union (zaterdag, 20.45u), de match tussen nummer 1 Genk tegen nummer 2 Antwerp en de kraker tussen Standard en Anderlecht.

Drukte in Premier League

Ook in de buitenlandse voetbalcompetities ligt de bal deze week niet stil. In de Premier League is het woensdag uitkijken naar Manchester United-Tottenham, en Liverpool-West Ham. De kraker tussen Arsenal en Manchester City werd uitgesteld voor de Europese verplichtingen. Dit weekend kan je nog twee mooie affiches aan je lijstje toevoegen. Zaterdag staan Chelsea en Manchester United tegenover elkaar in de Premier League. Zondag is het in de Serie A een hoogdag met AS Roma-Napoli.

Ardooie en Tabor

Na het Amerikaanse hoofdstuk keren de veldrijders terug naar Europese velden. Donderdag staat de Kermiscross in Ardooie op het programma. Zoek niet naar Eli Iserbyt of Michael Vanthourenhout in West-Vlaanderen, want zij krijgen rust. Maar met Quinten Hermans, die zijn eerste keer het veld induikt, staat in Ardooie toch een publiekstrekker aan de start. Ook Alicia Franck staat voor haar rentree. Zondag vormt Tabor dan weer het decor voor de volgende Wereldbekerwedstrijd. Dan verdedigt Iserbyt zijn leiderstrui na een 2 op 2. Geen fan van modder? Dan kijkt u dinsdag maar beter naar de slotrit in de Ronde van Langkawi, het laatste wapenfeit van het wielerseizoen 2022 bij de profs. Na de Kristallen Fiets is het dinsdag dan ook het geschikte moment om ook de prijs voor de Flandrien van 2022 uit te reiken.

Toptennis in Antwerpen